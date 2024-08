per Mail teilen

Die Lage in Nahost bleibt extrem angespannt. Die Sorge vor einem Großangriff auf Israel wächst. Dies und weitere Themen des Morgens mit Bernhard Seiler.

Auch in der Nacht gingen die Angriffe auf den Norden Israels weiter. Laut israelischer Armee wurden zwei Soldaten durch ein Geschoss aus dem Libanon leicht verletzt. Das Militär rechnet mit größeren Angriffen der libanesischen Hisbollah-Miliz, anderer iranischer Verbündeter wie den Huthis im Jemen und auch aus dem Iran selbst als Vergeltung für die Tötung von Hamas-Anführer Hanija in Teheran, die Israel zugeschrieben wird.



Afrikanische Schweinepest: Mannheim errichtet Schutzzäune



Im Kampf gegen die Schweinepest erhöht nach Rheinland-Pfalz jetzt auch Baden-Württemberg die Schutzmaßnahmen. Heute werden im Raum Mannheim Schutzzäune aufgestellt, um zu verhindern, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet. Diese Zäune werden laut Ministerium unter anderem in Mannheim, Sandhofen entlang der Autobahn A6 und entlang des Rhein Deichs in Mannheim aufgebaut. In Hessen und Rheinland-Pfalz sind inzwischen zahlreiche Wildschweine positiv auf die Afrikanische Schweinepest getestet worden.