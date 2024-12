Info-Date am Mittag: Kretschmer in Sachsen gewählt ++ Freiburg: Dietenbachwaldstück wird geräumt

per Mail teilen

Es blieb bis zum Schluss spannend, doch jetzt ist es entschieden: In Sachsen ist Amtsinhaber Kretschmer im zweiten Wahlgang zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Der CDU-Landeschef erhielt im Dresdner Landtag 69 Stimmen und erreichte damit die nötige Mehrheit. Für AfD-Fraktionschef Urban stimmten 39 Abgeordnete, für den Kandidaten Berger von den Freien Wählern 1 Abgeordneter. Kretschmer will mit der SPD eine Minderheitsregierung in Sachsen anführen.

Freiburg: Dietenbachwaldstück wird geräumt

Die Polizei in Freiburg hat die Räumung des von Aktivisten besetzten Dietenbachwaldstücks fortgesetzt. Dort sollen das letzte verbliebene Baumhaus geräumt und die letzten Bäume gefällt werden . Mit einer Drehleiter und einem Hubwagen sollen noch wenige verbliebene Personen geborgen werden. Zu den Bäumen, die planmäßig gefällt werden, gehört auch eine 200 Jahre alte Eiche. Die Polizei hatte von anderthalb Wochen mit der Räumung begonnen und dabei auch mehrere Personen festgenommen.