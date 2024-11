Info-Date am Mittag: Millionen Ukrainer ohne Strom ++ Land BW bekämpft invasive Ameisenart

In der Ukraine sind etwa eine Million Menschen ohne Strom. Russland soll die Energieinfrastruktur mit Streumunition angegriffen haben. Mehr dazu hier.

Massive Luftangriffe auf Energieinfrastruktur

Die Ukraine meldet erneut landesweit massive russische Luftangriffe. Ziel sei wieder vor allem die Energieinfrastruktur, schrieb der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko auf Facebook. Er sprach von "massiven feindlichen Angriffen". "Angriffe auf Energieanlagen finden in der ganzen Ukraine statt", führte er aus.

Selenskyj: Streumunition erschwert Rettungsarbeiten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland dabei auch den Einsatz von Streumunition vor. Die russische Armee habe bei Angriffen in mehreren Regionen diese Art von Munition verwendet und die Energieanlagen damit de facto vermint, erklärte Selenskyj in Onlinenetzwerken. Er bezeichnete dies als "verabscheuungswürdige Eskalation".

