Info-Date am Mittag: DHL-Frachtmaschine abgestürzt, Urache unklar ++ Stuttgarter Gewalt-Ambulanz will Opferschutz bessern

Nach dem Absturz eines DHL-Frachtflugzeugs in der Nähe von Litauens Hauptstadt Vilnius geht das Rätseln um die Ursache weiter. Bislang melden litauische Behörden, dass bei dem Absturz ein Mensch ums Leben kam und drei weitere verletzt wurden. Widersprüchlich sind dabei Angaben zum Zeitraum kurz vor dem Absturz: Das deutsche Frachtunternehmen DHL teilt mit, der Pilot der Maschine habe einen Kilometer vor dem Flughafen von Vilnius eine Notlandung eingeleitet. Dagegen erklären die Fluglotsen in Vilnius, sie hätten keine Meldungen über Probleme des Flugzeugs erhalten, das zuvor in Leipzig gestartet war.

Stuttgarter Gewaltambulanz will Opferschutz bessern

Am heutigen internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen zieht die Stuttgarter Gewalt-Ambulanz eine Bilanz ihrer Tätigkeit im ersten Jahr ihres Bestehens. So viel steht fest: Mehr als dreihundert Menschen haben sich in diesem Zeitraum hilfesuchend an diese Einrichtung gewandt, hauptsächlich erwachsene Frauen, aber auch Kinder und Jugendliche. Wer Gewalt gegen sich erfahren hat, kann in der Gewalt-Ambulanz auch Spuren sichern lassen, die vor Gericht Bestand haben. Dies stärke Gewaltopfer bei einer möglichen strafrechtlichen Verfolgung, so das Landesgesundheitsministerium. Die Stuttgarter Gewalt-Ambulanz am dortigen Katharinen-Hospital ist eine von vier solcher Einrichtungen in Baden-Württemberg.