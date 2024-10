Info-Date am Mittag: 200-Millionen-Euro-Hilfe für den Libanon ++ Erdbeben-Übung „Magnitude“ in Mosbach

per Mail teilen

200 Millionen für den Libanon

Frankreich und Deutschland unterstützen den Libanon mit einem Hilfspaket von 200 Millionen Euro. Das hat Präsident Macron bei einer internationalen Hilfskonferenz in Paris gesagt. Dabei sind Vertreter von 70 Ländern und Organisationen.

Die Erde bebt, Häuser stürzen ein – und dann? Die Übung „Magnitude“

Die meisten Erdbeben sind so schwach, dass nur Seismologen etwas merken. Was aber, wenn die Erde richtig heftig bebt? Das wird von heute bis Samstag geübt, bei der internationalen Erdbeben-Übung „Magnitude“. Behörden und Helfer aus Deutschland, Österreich, Griechenland, der Schweiz und Frankreich simulieren die Lage nach einem Beben zwischen Mannheim und Karlsruhe. Möglich ist das auf dem ehemaligen Kasernengelände in Mosbach im Neckar-Odenwald-Kreis.