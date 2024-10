per Mail teilen

Fast drei Millionen Haushalte waren zeitweise ohne Strom. Weil auch Feuerwehr und Polizei nicht ausrücken konnten, ist das Ausmaß der Schäden noch unklar. Das und mehr mit Stefan Eich:

Es gibt Berichte über mehrere Todesopfer durch den Hurrikan. Unter anderem wurde eine Senioren-Wohnanlage in St. Lucie County an der Ostküste Floridas verwüstet. Die Millionenmetropole Tampa kämpft mit Überflutungen durch sintflutartigen Regen und Sturmfluten. In Orlando mit seinen vielen Freizeitparks wurde der Hurrikan im Laufe des Vormittags erwartet. Wegen der Naturkatastrophe hat US-Präsident Joe Biden seine geplante Deutschland-Reise abgesagt. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump nahm den Hurrikan zum Anlass, mit unbewiesenen Vorwürfen gegen Biden und die demokratische Kandidatin Kamala Harris zu hetzen.

Unwetterschäden auch im Südwesten

Der zu einem Sturm abgeschwächte ex-Hurrikan Kirk hat Feuerwehreinsätze ausgelöst und den Bahnverkehr beeinträchtigt. In Freiburg und Offenburg zählten die Wehren 30 Einsätze. Im Kreis Heilbronn mussten sie 20-mal ausrücken. Meist ging es um umgestürzte Bäume. Der S-Bahnverkehr zwischen Stuttgart-Vaihingen und Filderstadt musste wegen beschädigter Oberleitungen eingestellt werden. In Karlsruhe musste der Wochenmarkt abgesagt werden. Der Deutsche Wetterdienst rechnet über den Tag weiter mit viel Wind und lokal auch Regen. Zum Abend hin soll es ruhiger werden.