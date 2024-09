CDU-Chef Friedrich Merz wird 2025 für die Union bei der Bundestagswahl als Kanzlerkandidat antreten. Das bestätigten er und CSU-Chef Markus Söder bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Dies und weitere Themen des Mittags mit Florian Zelt.

Gestern hatte bereits der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst erklärt, er verzichte auf eine eigene Kanzlerkandidatur. Sein Landesverband unterstütze stattdessen Merz.

Politiker von CDU und SPD haben schon auf die Bekanntgabe von CDU-Chef Merz als Kanzlerkandidat der Union reagiert. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erklärte, ihm sei es Recht, wenn Merz kandidiere. Das habe er schon vor einiger Zeit erklärt. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU sagte, er wolle Merz mit allen Kräften unterstützen. Das Wichtigste sei, dass die Union geschlossen hinter Merz stehe. Der rheinland-pfälzische CDU-Chef Florian Baldauf hat Merz‘ Arbeit als Parteichef gelobt: Baldauf sagte der deutschen Presseagentur, Merz habe es geschafft, die Christdemokraten als ernsthafte, starke und hörbare Oppositionspartei aufzustellen.

Bundeskongress Nationale Stadtentwicklungspolitik beginnt in Heidelberg

In Heidelberg beraten von heute an Fachleute darüber, wie sich Städte in der Zukunft entwickeln können und was die Politik dafür tun muss. Zu der Tagung werden auch Bauministerin Klara Geywitz (SPD) und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erwartet. Konkret soll es darum gehen, welche Weichen politisch gestellt werden müssen, damit Städte klimaneutral werden - aber auch, wie sich das Zusammenleben der Städte in Zukunft fair und inklusiv gestalten lässt.