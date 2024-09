Info-Date am Mittag: Sicherheitspaket im Bundestag ++ Auszeichnung für BW-Raststätte

Der Bundestag berät über das geplante Sicherheitspaket der Ampel-Koalition. Dabei geht es um Maßnahmen, die nach dem Terroranschlag von Solingen in Kraft treten sollen - etwa Änderungen im Waffenrecht oder generelle Messerverbote in Bussen und Bahnen. Unterstützt werden diese Pläne auch von der Union im Bundestag. Es seien viele vernünftige Maßnahmen dabei, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frei bei der Debatte. Er forderte aber erneut flächendeckende Zurückweisungen aller Schutzsuchenden an den deutschen Grenzen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte zuvor noch einmal ihre Bereitschaft gezeigt, mit der Union über die Bekämpfung der irregulären Migration zu sprechen: Die Tür sei jederzeit offen, so die SPD-Politikerin.

Raststätte "Sindelfinger Wald" ist die beste in BaWü

Die Raststätte "Sindelfinger Wald" im Kreis Böblingen gehört zu den besten Raststätten in ganz Baden-Württemberg. Das ist das Ergebnis eines Rastanlagen-Tests des ADAC. 40 Raststätten hat der Automobilclub unter die Lupe genommen - darunter sieben aus Baden- Württemberg. Die Rastanlage „Sindelfinger Wald“ ist vor allem wegen seiner Gastronomie- und Sanitäranlage mit der Note "sehr gut" ausgezeichnet worden.