Info-Date am Mittag: Abschiebeflug nach Afghanistan ++ Rheinland-Pfalz erlaubt ersten Anbauverein für Cannabis

Überraschend ist in Leipzig ein Flugzeug mit abgeschobenen Afghanen gestartet. An Bord waren auch verurteilte Straftäter aus Baden-Württemberg. Das und weitere Themen des Mittags mit Sebastian Felser.

Überraschend ist in Leipzig ein Flugzeug mit abgeschobenen Afghanen gestartet. Obwohl in Afghanistan das islamistische Terror-Regime der Taliban herrscht, sollen Straftäter auch dorthin abgeschoben werden. Auslöser für diese politische Entscheidung im Frühjahr, war der tödliche Messerangriff in Mannheim.

Vergewaltiger aus Illerkirchberg unter den Abgeschobenen

An Bord waren demnach auch mehrere verurteilte Straftäter aus Baden-Württemberg, darunter nach SWR-Informationen auch einer der Gruppenvergewaltiger aus Illerkirchberg.

Cannabis-Anbauverein aus Lambrecht

In Rheinland-Pfalz haben die Behörden zum ersten Mal seit der Teillegalisierung von Cannabis eine "Anbauvereinigung" erlaubt. Der Verein in Lambrecht darf damit ab sofort Cannabis zum Eigenkonsum der Mitglieder gemeinschaftlich anbauen.