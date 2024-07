Info-Date am Mittag: Weltweiter IT-Crash und die Folgen ++ Mehr Busse und Bahnen für BW

Es fing heute Morgen an mit einem Serverausfall am Berliner Flughafen BER - dort musste der Flugbetrieb vorübergehend eingestellt werden. Auch die Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf meldeten Störungen. Kliniken bundesweit sagten OPs ab - unter anderem das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein mit Häuserin in Kiel und Lübeck. Immer wieder war die Rede von einem IT-Crash im Zusammenhang mit Microsoft-Programmen, weltweit brachen Systeme ein. Der Branchenverband Bitkom sagt im Gespräch mit dem SWR: Zum Schutz gegen solche Situationen brauchen Unternehmen Notfallpläne, müssen Systeme doppelt aufbauen und Sicherheitskopien von Daten anlegen.

Mehr Busse und Bahnen: Neues Mobilitätsgesetz in BW

Wie kann das Angebot von Bussen und Bahnen im Südwesten verbessert werden? Auf der Suche nach Antworten auf diese Frage hat sich die Regierungskoalition in Baden-Württemberg auf ein Mobilitätsgesetz geeinigt. Es soll die Grundlage bilden für die Einführung eines Mobilitätspasses. So erhalten die Kommunen zwei Möglichkeiten Geld einzunehmen, um damit das Angebot von Bus- und Bahn vor Ort zu verbessern und auszubauen. Führt die Kommune einen Einwohnerbeitrag ein, müssen alle dort ab 18 Jahren eine Abgabe leisten. Als Gegenleistung soll es ein Guthaben in gleicher Höhe für ein ÖPNV-Ticket geben. Die Abgabe soll auch auf eine Zeitkarte, etwa auf das Deutschlandticket, angerechnet werden. Es seien Ausnahmen und Ermäßigungen nach sozialen Gegebenheiten vorgesehen, teilte das Verkehrsministerium auf Nachfrage mit.