Info-Date am Abend: Baerbock will Aufarbeitung der Assad-Diktatur in Syrien unterstützen ++ Fortschritte bei Mosel-Schleusen-Reparatur

Außenministerin Baerbock hat Syrien Unterstützung bei der Aufarbeitung der Verbrechen des Assad-Regimes zugesagt. Dies und weitere Themen des Abends mit Pascal Fournier.

Bei ihrem unangekündigten Syrien-Besuch war Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) nicht nur zu Gesprächen mit den neuen Machthabern in Damaskus, sondern hat sich auch ein eigenes Bild davon gemacht, welche Wunden die Jahre der Diktatur von Diktator Baschar Al-Assad hinterlassen haben. Dafür ist Baerbock ins berüchtigte Gefängnis Saidnaja in der Nähe der Hauptstadt gefahren. Im Anschluss sprach sie davon, dass Deutschland und die internationale Gemeinschaft schon in der Vergangenheit Beweise für Gräueltaten gesammelt hätten und auch weiterhin Syrien bei der Beweissicherung und Aufarbeitung des Assad-Regimes unterstützen werden.

Mosel-Schleuse bei Müden vielleicht in vier Wochen schon wieder einsatzbereit

Die Reparaturarbeiten an der durch einen Schiffsunfall beschädigten Schleuse bei Müden an der Mosel kommen gut voran. Erst konnten die 70 Schiffe mit einem Notschleusungsverfahren die kritische Stelle passieren, nun ist das neue Schleusentor fast fertig.

Es wird im Laufe des Monats die Werkstatt in Trier verlassen und zur Endmontage an die Schleuse gebracht. Vor Ort laufen aktuell noch umfangreiche Beton-Arbeiten, aber die Verantwortlichen rechnen damit, dass spätestens Anfang Februar die Schleuse wieder in den Regelbetrieb gehen kann.