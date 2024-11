Info-Date am Abend: Reaktionen auf Sieg von Trump ++ Mordanklage nach Angriff auf Polizisten

per Mail teilen

Nach dem deutlichen Sieg von Donald Trump werden negative Folgen für Umwelt, die Wirtschaft, die globale Sicherheitslage und Menschen, die nicht in sein Weltbild passen, befürchtet. Dies und weitere Themen des Tages mit Bernhard Seiler.

Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut befürchtet, dass Waren aus dem Land in den USA weniger konkurrenzfähig seien, falls Trump Strafzölle erheben sollte.

Anklage nach Polizistenmord in Mannheim

Gut fünf Monate nach dem tödlichen Angriff auf den Polizisten Rouven Laur in Mannheim hat der Generalbundesanwalt Mordanklage erhoben. Ein 25-jähriger Afghane hatte am 31. Mai auf dem Marktplatz Teilnehmer einer islamfeindlichen Kundgebung und den Polizisten Laur mit einem Messer verletzt. Er starb wenig später an seinen Verletzungen.