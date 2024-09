Info-Date am Abend: Rassismusvorwürfe gegen die Polizei ++ angespannte Hochwasserlage in Breslau

per Mail teilen

Wie verhält sich die Polizei? Wie verbreitet sind Vorurteile, etwa gegenüber Asylbewerbern? Der Abschlussbericht zu einer großen Studie liegt jetzt vor.

Etwa jeder dritte Polizeibeamte hat im Dienst binnen eines Jahres rassistische Äußerungen von Kollegen wahrgenommen. Das geht aus dem Abschlussbericht einer von der Bundesregierung beauftragten großangelegten Studie zum Alltag und zu den Einstellungen bei der Polizei hervor. Bei zwei zeitlich versetzten Online-Befragungen gaben einmal 67 Prozent der Teilnehmer an, solche Äußerungen im zurückliegenden Jahr nie gehört zu haben. Bei der zweiten Befragung waren es 68 Prozent.

Auch Befragung zu sexistischen Äußerungen

Sexistische Äußerungen im Jahr vor der Befragung fielen laut Studie etwas mehr als 40 Prozent der teilnehmenden Polizistinnen und Polizisten auf. Zehn Prozent von ihnen gaben an, dies sei binnen eines Jahres in mehr als zehn Fällen vorgekommen.

Hochwasserwelle im polnischen Breslau

Im Süden von Polen zieht die Flutwelle der Oder seit mehreren Stunden durch die Großstadt Wroclaw/Breslau. Einsatzkräfte haben Kirchen, Hotels und Mietshäuser in der Innenstadt mit Sandsäcken gesichert. In der Philharmonie wurden sämtliche Musikinstrumente in höhere Stockwerke gebracht. Bislang halten die Dämme und die Deiche dem Druck des Wassers stand.