Info-Date am Abend: EZB senkt Leitzins ++ Storch-Spektakel in Mainz

Die Europäische Zentralbank senkt erneut die Leitzinsen. Der für die Finanzmärkte maßgebliche Einlagenzins sinkt um 0,25 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent. Banken erhalten diesen Satz, wenn sie überschüssiges Geld kurzfristig bei der Notenbank anlegen. Die EZB verspricht sich von einer Zinssenkung positive Impulse fürs Wirtschaftswachstum. Unternehmen und Privathaushalte können günstigere Kredite aufnehmen. Sparer müssen sich dagegen unter anderem auf fallende Zinsen bei ihrer Bank einstellen.

Storch-Spektakel in Mainzer Rheinallee

An der Mainzer Rheinallee gibt es Kurioses zu beobachten. Auf Den Straßenlaternen im Industriegebiet sitzen Dutzende von Störchen. Vermutlich handelt es sich um eine "Reisegruppe" - dieses Wort hat Jessica Lehmann von der Aktion Pfalzstorch benutzt. Sie geht davon aus, dass sich die Störche hier für den Zug nach Süden versammeln, oder vielleicht auch schon aus dem Norden kommen und in Mainz Zwischenstation machen. An der Rheinallee gibt es das Müllheizkraftwerk und die Kläranlage, und Störche fressen sehr gerne Ratten und Mäuse, deshalb lieben sie Müll. Lehmann geht davon aus, dass die meisten der Störche in den nächsten Tagen weiter ziehen werden Richtung Süden.