Info-Date am Abend: Gewalt in Arztpraxen - Lauterbach fordert Strafverschärfung ++ RLP-SPD befürwortet US-Raketenstationierung

Das ging schnell mit einer Reaktion: Heute Morgen ging durch die Medien, dass niedergelassene Ärztinnen und Ärzte mehr Gewalt in ihren Praxen erleben - und jetzt hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach schon reagiert - zumindest mit einem Statement auf X. Tenor: Gewalt und Gewaltandrohungen gegen Ärztinnen und Ärzte sowie gegen Pflegekräfte sollten seiner Ansicht nach stärker bestraft werden.

RLP-SPD befürwortet US-Raketenstationierung

Der russische Angriffskrieg ist auch in Rheinland-Pfalz ein Thema - und Auslöser SPD-interner Diskussionen. Die SPD-Spitze hat sich nämlich trotz Kritik in den eigenen Reihen hinter die geplante Stationierung von US-Raketen größerer Reichweite in Deutschland gestellt. Allen voran der neue rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer.