hofer powertrain: So gut funktioniert die Transformation bei einem Auto-Zulieferer

per Mail teilen

Die Firma hofer powertrain erweitert sein Werk, stellt Mitarbeiter ein. Der Autozulieferer in Nürtingen ist ein gutes Beispiel für einen Innovationstreiber mit Zukunft. SWR-Wirtschaftsredakteur Lutz Heyser hat das mittelständische Unternehmen besucht.

Die Autobranche steckt mitten in einer Absatz-Krise, die auch die Zuliefererindustrie betrifft. Darüber wird auch auf dem Zuliefertag der Automobilwirtschaft in Esslingen gesprochen. Bei der Veranstaltung betonte Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, dass die heimische Zuliefererindustrie noch mehr auf Innovationen setzen müsse und in wichtigen Wachstumsmärkten investieren sollte.