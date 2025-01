per Mail teilen

Avocado, Mango oder Zitrone kennen wir oft nur aus dem Supermarkt. SWR4 Gartenexpertin Heike Boomgaarden gibt Tipps, wie Sie diese exotischen Früchte einfach selber bei sich zuhause ziehen können.

Eine Mango bietet sich an, um aus dem Kern eine Mango-Pflanze zu ziehen: Bei der Mango den Kern herausschneiden und das Fruchtfleisch abschaben. Den Kern gut trocknen lassen, dann mit dem Messer in das spitze Ende bohren, bis der Kern sich öffnet. Den inneren Saat-Kern nun flach in einen Topf mit Anzuchterde legen und den Topf bei 20 bis 25 Grad warm stellen.

Das Ganze funktioniert aber nur, wenn eine durchsichtige Plastiktüte darübergestülpt wird. Nach drei bis vier Wochen keimt die Pflanze – und dann kann man auch schon das erste Mal düngen.

Mango-Früchte reifen an einem Baum heran und können je nach Reifungsgrad und Sorte unterschiedliche Farben annehmen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / imageBROKER | Andreas Rose

Wichtig ist, den Kern einer reifen Avocado-Frucht zu verwenden. Dann den Kern aus der reifen Avocado lösen und gründlich waschen. Danach wird der Kern in warmes Wasser gelegt. Nach zirka zwei Tagen kann man die braune Kernhaut abziehen. Nun muss man den Kern mit der Spitze nach oben in ein kleines Glas mit Wasser stellen und zu zirka zwei Drittel mit Wasser bedecken.

Apropos bedecken: Das Glas wird nun rundum mit Alufolie abgedunkelt. So zieht die Pflanze schon nach sechs Wochen die ersten Wurzeln. Nach kurzer Zeit kann man sie in kleine Töpfchen umpflanzen.

Zitronenbäumchen kann man selbst ziehen. Bei der Aussaat durch Samen von Zitronen verwendet man stets frische Kerne von ganz reifen Früchten! Bevor die Samen in die Erde kommen, muss man sie einige Tage in den Kühlschrank geben.

Das hilft, die Keimzeit durch den Kältereiz zu verringern. Wenn man ein kleines Zimmergewächshaus hat, geht das Ziehen der Zitronen am einfachsten.

Nach dem kurzen Aufenthalt im Kühlschrank werden die Kerne der Zitrone direkt auf die Aussaaterde gelegt, leicht bedeckt und an einen warmen Ort gestellt. Die Keimung dauert ungefähr 30 Tage. Dann kommen die ersten kleinen Pflanzen aus dem Boden.

Ein weiteres Beispiel für eine Nachzucht ist die Papaya. Einfach die Samenkerne waschen und unbedingt mit Küchenpapier abtrocknen, um dabei die gelartige Schutzschicht zu entfernen. Danach kann gleich ausgesät werden. Man nimmt zirka vier Samen pro Topf, die man zur Hälfte in den Boden steckt. Nun eine transparente Plastiktüte darüber ziehen und feucht halten.

Wichtig: Wenig Sonne. Die Pflanze verträgt erst mehr Licht, wenn sie zirka 15 Zentimeter hoch ist.

Beim Granatapfel funktioniert das Nachziehen ganz einfach. Aber: Man braucht etwas mehr Geduld, da die Samen bis zu zwei Monate brauchen, um zu keimen. Man schneidet den Granatapfel auf, nimmt ein paar Kerne heraus und entfernt so gut wie möglich das Fruchtfleisch. Dann ab damit in ein Glas mit warmem Wasser und ein, zwei Tage quellen lassen.

Danach kann man mit der Aussaat beginnen. Und auch das geht einfach: Fünf bis sechs Kerne in einen Topf mit Anzuchterde legen, angießen und bei Zimmertemperatur feucht halten. Zeigen sich die kleinen Sämlinge vereinzelt, kann man sie einpflanzen und stellt sie am besten ganz hell.