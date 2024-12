An Weihnachten gibt es traditionelle Symbolpflanzen wie die "Echte Rose von Jericho". SWR4 Gartenexperte Volker Kugel erklärt, was die "Echte Rose von Jericho" von der unechten unterscheidet und wie wir einen Fehlkauf vermeiden.

Was ist die "Echte Rose von Jericho"?

Wie erweckt man die "Echte Rose von Jericho" zum Leben?

Wie man die "Echte Rose von Jericho" beim Kaufen von der unechten unterscheidet

Warum die "Echte Rose von Jericho" ein genialer Trick der Natur ist

Die "Echte Rose von Jericho" hat ihre Heimat in Jordanien, Israel, der Sinai-Halbinsel und in Teilen Nordafrikas. Sie ist eine Wüstenpflanze, die dort dauerhaft wächst. Am Ende ihres Lebens bildet sie einen dunkelbraunen Knäuel, der wie eine Koralle aussieht. In diesem etwas vertrockneten Knäuel sind die Samen versteckt. Diese Samen werden dadurch verbreitet, dass in der Natur der Knäuel durch den Wind umher geweht wird. Weil die "Echte Rose von Jericho" das Wüstenklima braucht, wird sie in unseren Breitengraden eher selten gezüchtet.

Das eigentliche Naturwunder ist die Tatsache, dass dieser vertrocknete Knäuel durch Kontakt mit Wasser scheinbar wieder zum Leben erwacht und sich entfaltet – als kleine verästelte Pflanze. Die sieht dann aus wie eine kleine grüne Koralle.

Die wiederbelebte "Echte Rose von Jericho" IMAGO epd-bild/SteffenxSchellhorn

Das Besondere ist auch, dass wir zuhause diesen Effekt der Wiederbelebung der Pflanze fast beliebig oft wiederholen können. Denn die Pflanze selbst ist ja längst abgestorben.

Nachdem wir den braunen Knäuel im Gartencenter gekauft haben liegt es an uns, wann wir mit der "Wiederbelebung" starten. Die "Echte Rose von Jericho" kann jederzeit in eine Schale mit kaltem Wasser gelegt werden. Nach ein paar Stunden hat sie sich zu einem scheinbar neuen Pflänzchen entfaltet. Wir sollten die Pflanze aber nicht länger als sieben Tage in diesem (grünen) Zustand lassen, denn danach droht Fäulnis.

Um die "Echte Rose von Jericho" wieder in Ruhe zu versetzen und zum braunen Knäuel werden zu lassen, trocknen wir sie für ca. zwei Wochen lang ganz langsam. Dann bewahren wir sie kühl und trocken auf. Diesen Vorgang von braun zu grün und wieder zurück können wir im Prinzip beliebig oft wiederholen.

Botanisch ist die "Unechte Rose von Jericho" ein Moosfarn (lat. Solaginella). Sie kommt aus Mittelamerika und ist auch so ein scheinbar totes, braunes Knäuel in der Ruhephase. Aber: Wenn sie sich entfaltet, kommt ein frisch grünes Pflänzchen zum Vorschein. Das sieht dann aber ganz anders aus als das eher unscheinbare Gebilde der "Echten Rose von Jericho".

Der Vorgang der Wiederbelebung ist bei der "Unechten Rose von Jericho" echt. Das heißt: Die Pflanze lebt tatsächlich noch und wir können das Wiederbeleben dadurch in der Regel nur einmal machen.

Man muss beim Kaufen also genau hinschauen: Immer, wenn auf der Verpackung eine grüne, moosartige Pflanze abgebildet ist, haben wir die unechte Rose vor uns. Sie ist wesentlich leichter zu beschaffen und dadurch auch preiswerter.

Mit diesem Wissen können Sie für sich entscheiden, was Sie kaufen wollen: Das Original der "Echten Rose von Jericho" oder das hübsche "Fake-Modell".

"Unechte Rosen von Jericho" im vertrockneten Zustand IMAGO Depositphotos

Dieses Phänomen der "Echten Rose von Jericho" beliebig oft zu wiederholen, zeigt: Es ist ein rein physikalischer Vorgang, der sich da abspielt. In Wirklichkeit ist die Pflanze abgestorben. Das federleichte Knäuel wird durch den Wüstenwind oft kilometerweit verweht. Fällt dann der seltene Regen in der Wüste, entfaltet sich das Knäuel. Die Samen werden freigegeben und können vor Ort auskeimen. So entstehen neue junge Pflanzen der Rose von Jericho.

Letztendlich ist das Phänomen der „Echten Rose von Jericho“ also ein genialer Vermehrungstrick der Natur.