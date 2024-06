per Mail teilen

Robert Wolf ist Moderator bei SWR4. Im Interview hat er ein paar persönliche Fragen beantwortet.

Woher kommst Du?

Aus dem schönen Badnerland! Aufgewachsen bin ich im Breisgau, studiert habe ich in Freiburg und weil es mir Zuhause schon immer gefallen hat, bin ich einfach da geblieben. Immerhin haben wir hier das beste Wetter, die schönste Gegend zum Radfahren und grandiose Kaiserstühler Weine.

Was war Dein peinlichster Moment (on air)?

Ein Lachanfall in den Nachrichten. Ich habe zwei Minuten keinen Satz beenden können, weil ich wegen einer Meldung lachen musste. Alles war live, alles war mir schrecklich peinlich.

Wie bist Du zum Radio gekommen?

Eigentlich wollte ich Lehrer werden. Aber ein Besuch im Freiburger Uni-Radio hat mein Leben verändert. Ich kam ins Studio und wusste: DAS will ich mein Leben lang machen. Ich kann aus voller Überzeugung sagen: Ich habe meinen Traumjob gefunden. Das kann nicht jeder von sich behaupten.

Wo findet man Dich, wenn Du nicht am Mikrofon oder im SWR4 Studio stehst?

Entweder auf dem Rennrad, in der Küche oder mit einer Gitarre in der Hand. Als Kind hab ich mich mit dem "Rennradvirus" infiziert, seitdem radle ich jährlich mehrere Tausend Kilometer. Wird mir alles zu stressig, heißt es für mich: Kopf aus, Beine an.

Aber auch Kochen – am liebsten für viele Menschen – ist Leidenschaft pur. Und wenn es allen schmeckt, ist mein Tag perfekt.

Ach ja und meine Gitarren, die spiele ich gerne mal laut, aber auch gerne mal leise.

Wie kommst Du morgens in Schwung?

Meine kleine Tochter weckt uns zuverlässig und pünktlich. Richtig wach macht mich aber erst ein guter Kaffee. Und der Blick in die Zeitung gehört für mich auch dazu. Als Journalist will ich einfach wissen, was auf der Welt los ist. Und dann ist schon wieder Zeit für einen Kaffee…