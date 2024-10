Papst Franziskus und die belgische Königsfamilie – Annelies Royale Welt Spezial

per Mail teilen

Papst Franziskus besucht Belgien. Anlass des Papstbesuches ist das 600-jährige Bestehen der Katholischen Universität in Leuven. Trotzdem spielt das belgische Königspaar natürlich eine große Rolle. König Philippe und Königin Mathilde begrüßen nicht nur das Oberhaupt der katholischen Kirche am Flughafen, sondern treffen ihn im Schloss Laeken, dem Wohnsitz der Royals, zu einem Höflichkeitsbesuch.

Vor Belgien hat Papst Franziskus auch die Royals in Luxemburg besucht. Annelie Malun ist für Euch vor Ort und berichtet aus Brüssel. Wie gläubig sind die Royals und welchen Einfluss hat so ein Papstbesuch? Das weiß Sabine Kleyboldt, Korrespondentin bei der Katholischen Nachrichtenagentur (KNA). Sie ist zu Gast in "Annelies Royale Welt". Ebenfalls Gesprächsgast ist Michael Merten vom Luxemburger Wort.

"Annelies Royale Welt" – der royale Podcast von ARD-Royal-Expertin Annelie Malun. Mit spannenden Einblicken in die Königshäuser - Hintergrundinfos garantiert! Informativ, erfrischend und kurzweilig. Alle 14 Tage neu.