Die Sissi Filme mit Romy Schneider – Wahrheit oder Fiktion?

Um kaum einen anderen royalen Menschen ranken sich mehr Mythen als um Kaiserin Elisabeth von Österreich. Und seit den Sissi Filmen in den 1950-er Jahren ist das Interesse an Sisi riesengroß. Die Filme zeigen ein Bild, was nur wenig mit Kaiserin Elisabeth zu tun hat.

Die österreichische Historikerin und Sisi-Forscherin, Martina Winkelhofer ist zu Gast bei Annelie Malun. Die beiden sprechen über Fiktion und Wirklichkeit in den Sissi Filmen und wie das Leben von Kaiserin Elisabeth tatsächlich ausgesehen hat.