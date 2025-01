Ludwig van Beethovens 5. Sinfonie kennt vermutlich jeder. Die vier Töne des Eingangsmotivs sind weltweit bekannt. Im Sonntagskonzert steht diese "Schicksalssinfonie" im Fokus.

Die Sinfonie Nr. 5 in c-Moll von 1808 ist als "Schicksalssinfonie" in die Musikgeschichte eingegangen. Dass die Sinfonie diesen Beinamen trägt, ist Beethovens Sekretär und Biograf Anton Schindler zu verdanken. Als er Beethoven nach dem Eingangsmotiv der fünften Sinfonie fragte, soll dieser geantwortet haben: "So pocht das Schicksal an die Pforte".

Die Sinfonie entstand in einer Zeit, als Beethoven bereits schwerhörig war und unter Tinnitus litt.

Beethoven musste sein Leben komplett umkrempeln. Mit der Taubheit war seine Pianistenkarriere beendet. Umso mehr wollte er als großer Komponist in die Geschichte eingehen und Musik für die Ewigkeit schreiben. Und das ist ihm wahrlich gelungen!