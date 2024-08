Toller Schnappschuss von Königin Máxima und König Willem-Alexander

Königin Máxima und König Willem-Alexander der Niederlande und ihre Familie – hier finden Sie immer die aktuellsten Fotos aus dem niederländischen Königshaus.

Was für ein toller Schnappschuss! Königin Máxima und König Willem-Alexander der Niederlande haben Walcheren besucht, eine Halbinsel in der niederländischen Provinz Zeeland. Viele Menschen waren zur Begrüßung des Königspaares da. Der König und die Königin schüttelten vielen von ihnen die Hand. Bei ihrem Besuch ging es um die nachhaltige Zukunft von Zeeland. (27.8.2024)

Der Große Preis der Niederlande: Máxima, Willem-Alexander und Alexia an der Rennbahn

Die niederländische Königsfamilie kam gut gelaunt zum Großen Preis der Niederlande auf dem Circuit Park Zandvoort. Die Motorsportstrecke liegt direkt an der Nordsee. Tochter Alexia war auch dabei und strahlte mit ihrer Mutter um die Wette. Die Ähnlichkeit der beiden ist kaum zu übersehen. Ebenfalls mit von der Partie war auch Claus Casimir, ein Enkel von Königin Beatrix. (25.8.2024)

Willem-Alexander und Máxima empfangen olympische Medaillen-Gewinnerinnen und -Gewinner

Olympia 2024 ist vorbei, die letzten Medaillen vergeben – das wird auch mit dem niederländischen Königspaar gefeiert. König Willem-Alexander und seine Frau, Königin Máxima, laden alle niederländischen Medaillen-Gewinnerinnen und -Gewinner in den Huis ten Bosch-Palast nach Den Haag ein. (13.8.2024)

Weitere Themen in diesem Artikel (Auswahl):

Sommer-Fotoshooting mit Kindern

Spanischer Königsbesuch in Amsterdam

Königin Máxima die Selfie-Queen

König Willem-Alexander wird zum rasenden Holländer

Königin Máxima im Spielefieber

Strahlende Schulband mit strahlender Máxima

Die niederländische Königsfamilie im Olympia-Fieber

Die niederländische Königsfamilie ist im Olympia-Fieber! König Willem-Alexander, seine Frau Königin Máxima und die beiden Töchter, Alexia und Catharina-Amalia, sind in diesen Tagen sehr sportlich unterwegs. Dabei üben die niederländischen Royals aber keinen Sport aus, sondern feuern ihre Landsleute bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris an – ganz nach dem Motto: Dabei sein ist alles! (30.7.2024)

Keine lacht so schön wie Königin Máxima

Selfie mit Máxima? Kein Problem! Bei ihrem Besuch des niederländischen Dorfes Zevenbergschen Hoek in Moerdijk gab es viele Fotos mit der Königin. Sie war dort, um sich die Lebensqualität und Attraktivität des Ortes anzuschauen. Denn auch in den Niederlanden ziehen immer mehr junge Menschen von den Dörfern in die Städte. (4.7.2024)

König Willem-Alexander beim Veteranentag in Den Haag

Veteranentag in den Niederlanden – König Willem-Alexander nimmt an der Militär-Parade in Den Haag teil. Der Royal erweist den 110.000 niederländischen Soldatinnen und Soldaten, die an Kriegseinsätzen beteiligt waren, seine Ehre. Der Veteranentag findet jedes Jahr am letzten Samstag im Juni statt. (29.6.2024)

König Willem-Alexander im goldenen Glanz des Palast-Schmucks

Auch royale Häuser haben mal einen Dachschaden - so nun auch in den Niederlanden. Dort wird das Dach des Königspalastes restauriert. Was sonst in einiger Höhe golden funkelt, ist nun aus nächster Nähe zu bewundern. König Willem-Alexander hat sich bei der Eröffnung der Ausstellung im Königlichen Palast Amsterdam auch dieses goldene Schiff zeigen lassen. Eigentlich doch fast zu schön, um es nur als Zierde fürs Dach zu nutzen, oder? (27.6.2024)

Welcome to the USA, Willem-Alexander und Máxima!

Welcome to the United States of America! König Willem-Alexander und seine Frau, Königin Máxima, sind auf einem viertägigen Besuch in den USA. Nach den klassischen Terminen mit dem Gouverneur des US-Bundesstaates Georgia und dem Bürgermeister der Stadt Atlanta, traf sich das Königspaar im King Center mit der Tochter des Bürgerrechtlers Martin Luther King Jr.. Zudem versuchten sie sich am Mischpult eines der bekanntesten Tonstudios des Landes, wo auch schon Musikgrößen wie Madonna und Beyoncé ihre Platten aufgenommen haben. In der Küstenstadt Savannah konnten Willem-Alexander und Máxima bei einem Spaziergang die schöne Altstadt bestaunen. (11.6.2024)

Einmal in Pose bitte! Gut gelaunt posieren Königin Máxima und König Willem-Alexander mit ihren Töchtern Prinzessin Ariane, Prinzessin Alexia und Kronprinzessin Amalia (v.l.n.r.) im Garten von Schloss Huis ten Bosch in Den Haag für die Kamera. Mit dabei beim Sommer-Fotoshooting der niederländischen Royal-Familie: Hund Mambo. (7.6.2024)

Lebensmittel und die richtige Chemie mit Königin Máxima

Stimmt da die Chemie? Die niederländische Königin Máxima ließ sich die Arbeit von Lebensmittel-Unternehmen in Wageningen zeigen – natürlich akkurat ausgestattet mit weißem Kittel und Schutzbrille, wie es sich für ein Labor gehört. Woher kommen künftig unser Speiseöl, unser Protein, unsere Ballaststoffe, mit diesen Fragen zu den Lebensmitteln der Zukunft beschäftigen sich dort mehrere Firmen. (15.5.2024)

Máxima und Willem-Alexander: Billard auf dem hohen Lande

Ein Mal Oranje ganz nah sein, beim Snooker spielen oder andernorts in Hogeland, wo Königin Máxima und König Willem-Alexander zu Gast waren: Das Paar besuchte seine Niederländerinnen und Niederländer – nein, nicht dort, wo das Land so flach ist wie ein Billard-Tisch. Sondern dort, ganz oben im ländlich geprägten nordöstlichen Zipfel, das übersetzt "Hochland" heißt. Weil es durch Anschwemmungen aus dem Meer und Lehmablagerungen eben ein kleines bisschen höher ist als die Lande ringsum. Die Dörfer und Höfe selbst liegen sogar noch etwas höher auf Warften. Hoch, tief, flach – alles eine Frage der Perspektive also.

König Willem-Alexander feiert mit seiner Familie und den Niederländern den Königstag

Die Niederlande feiern Oranje: Am 27.4. feiern die Niederländerinnen und Niederländer ihren Nationalfeiertag und den Geburtstag von König Willem-Alexander. Die Königsfamilie feiert dieses Fest jedes Jahr in einer anderen Stadt. In diesem Jahr fanden die Feierlichkeiten zum sogenannten Koningsdag für König Willem-Alexander, Königin Máxima und die drei Töchter Kronprinzessin Amalia, Prinzessin Alexia und Prinzessin Ariane in der Stadt Emmen, nahe der deutsch-niederländsichen Grenze, statt. (14.5.2024)

Königin Máxima in kräftigem Rot, Königin Letizia schlicht und elegant in Grün – und die Gatten König Willem-Alexander und König Felipe überaus adrett an ihrer Seite: Beim zweitägigen Besuch des spanischen Königspaars in den Niederlanden zeigt sich das royale Quartett in Amsterdam völlig gelöst und volksnah. Die vier strahlen mit der Sonne um die Wette – sehr zur Freude der vielen Zuschauer ringsum.

Prunkvoll wurde es dann am Abend zum Staatsbankett, dann kamen auch Kronprinzessin Amalia, Prinzessin Beatrix und Prinzessin Margriet mit aufs Bild. (17.4.2024)

Das Gruppenbild vor dem Staatsbankett: Königin Letizia und König Felipe sind zu Gast bei König Willem-Alexander und Königin Máxima (vorne von links). Mit auf dem Bild dabei in zweiter Reihe sind Prinzessin Margriet, Kronprinzessin Amalia und Prinzessin Beatrix (hinten von links). picture-alliance / Reportdienste picture alliance / ANP | Koen van Weel

Mit der nahbaren Königin Máxima ist ein Selfie für Fans möglich, wie dieses Foto zeigt. Zu der Begegnung kam es vor einem Termin in Amsterdam, bei dem es um das Thema Berufsbildung und Praktika ging. Máxima trug ein dunkelblaues Kleid mit weißen Blüten darauf und einen farblich passenden Hut dazu. (9.4.2024)

Mit Wind im Haar und einem breiten Lächeln im Gesicht scheint König Willem-Alexander richtig Spaß beim Quad-Fahren zu haben. Dazu kam es während seines Arbeitsbesuchs beim Innovationszentrum MINDbase in Rotterdam, dort werden Ideen und Produkte für die Verteidigung entwickelt. (13.3.2024)

Willem-Alexander - der König der niederländischen Ermittler

"Nicht betreten" – für König Willem-Alexander gilt der Hinweis auf dem Absperrband bei seinem Besuch des Niederländischen Forensischen Instituts (NFI) freilich nicht. Die Mitarbeiter haben zur Demonstration ihrer Arbeit nicht nur einen fiktiven Tatort nachgestellt. Auch die Nummern-Kärtchen für die Spuren am Tatort haben sie stilecht in orange gehalten – mit Krönchen. Sogar die Socken des Opfers sind in der niederländischen Nationalfarbe. Nur Absperrband in orange-weiß statt rot-weiß hätte das alles noch getoppt. (6.3.2024)

Eine mantelige Angelegenheit bei Königin Máxima

Selbst ist die Frau! Beim Besuch des Pfadfindetreffens der Scouting Albert Schweitzer im niederländischen Woerden hatte Königin Máxima nicht gerade Gentlemen um sich herum. Die Herren machten keine Anstalten, ihr in den Mantel zu helfen. Wäre sicher auch nicht nötig gewesen, aber zumindest eine schöne Geste. Bei dem Treffen ging es um "Junge Führungskräfte gestalten die Zukunft". Máxima ist Schirmherrin von Scouting Niederlande. (22.2.2024)

Königin Máxima lacht hier so verschmitzt, weil sie sich von all den Spielen und Puzzles in den Regalen ein Exemplar aussuchen durfte und fündig wurde. Zu der Szene kam es, als die Monarchin den Geschenkeladen des Begegenungszentrums "De JoJo" in Sassenheim besuchte. Es wird von Ehrenamtlichen betrieben und dort kommen Menschen zusammen, die es nicht so einfach im Leben haben und dort Unterstützung finden. Zum Angebot gehören warme Mahlzeiten, aber auch ein Repair Café mit einem Nähatelier und einer Werkstatt, in der u. a. Fahrräder repariert werden können. (15.2.2024)

Königin Máxima kann richtig albern sein

Nicht nur die Krone – auch der Hut steht Königin Máxima gut! Eigentlich ist der gehäkelte Mini-Hut ein Schlüsselanhänger. Aber die niederländische Monarchin hält ihn sich einfach auf den Kopf und zeigt damit ihre humorvolle Seite. Zu der Szene kam es, als Máxima einen Handwerksverein in Almere Haven in der Nähe von Amsterdam besuchte – eine Initiative zur Verbesserung der Nachbarschaftsgemeinschaft. Dort versuchte sie sich auch selbst beim Häkeln: Begeistert und mit runder Hornbrille griff die Königin farbenfroh zu knallgrüner Wolle. (24.1.2024)

Sympathisch, sympathischer, Máxima-sympatisch: Die niederländische Königin präsentierte sich in einem bodenlangen blauen Kleid umringt von der größten Schulband der Niederlande bei der TV-Aufzeichnung zur Sendung "Het Kerst Muziekgala 2023". Die 52-jährige Monarchin schmückt dabei nicht nur die elegante Robe, sondern auch ihre locker-gelöste Art und ihr gewinnendes Lächeln. Bei der Gala, die am Dienstag, 19. Dezember, beim niederländischen TV-Sender NPO 1 ausgestrahlt wird, stellen Jugendliche jedes Jahr ihr Talent bei Tanz, Musik und Theater unter Beweis. (14.12.2023)