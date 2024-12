"Oh Tannenbaum" und andere Weihnachtsklassiker langweilen euch inzwischen? Zum Glück gibt's auch 2024 neue Weihnachtssongs der Stars, die euch in Weihnachtsstimmung bringen.

Jedes Jahr gibt's fast schon eine ganze Flut an neuen Weihnachtssongs der Popstars. Auch 2024 ist das nicht anders. Wir haben uns durch die Masse an Glöckchen und Lametta gewühlt, um für euch die Highlights der Weihnachtssongs 2024 rauszusuchen.

Calum Scott & Christina Perri – "Kid At Christmas"

Mit "Kid At Christmas" haben wir ein besinnliches Popstar-Duett für eure Weihnachtsplaylist. Die amerikanische Singer-Songwriterin Christina Perri und der britische Popstar Calum Scott haben sich für eine weihnachtliche Klavierballade zusammengetan.

Die beiden besingen das Gefühl eines Kindes an Weihnachten und die Freude, dass man sich auch als Erwachsener zu der Zeit des Jahres noch wie ein Kind freuen kann, auch "wenn schon wieder ein Jahr rum ist und ich schon wieder ein Jahr älter geworden bin", wie Calum Scott im Song besingt.

Calum Scott, Christina Perri - Kid At Christmas

The BossHoss – "It’s Christmas Again"

Mit The BossHoss tauschen wir zwar die rote Weihnachtsmütze gegen den Cowboyhut, aber das Weihnachtsgefühl stimmt. Mit "It's Christmas Again" wollen Sascha und Alec von The BossHoss uns die Magie der Weihnachtszeit etwas näher bringen. Und es gibt nicht nur einen einzigen Weihnachtssong, sondern gleich eine ganze EP. Und so verbinden wir das "Ho Ho Ho" von Weihnachten und das klassische "Howdy" des Cowboy-Duos zu "Howdy!"

Wir wollten einen Song schaffen, der die Freude und den Zusammenhalt dieser besonderen Jahreszeit widerspiegelt – genau das, was wir alle nach einem harten Jahr brauchen.

Tors – "Another Christmas Missing You"

Die britische Band Tors hat erst vor Kurzem ihren großen Durchbruch geschafft. Mit der Hitsingle "Anything Can Happen" konnten sie schon mehrere Millionen Menschen begeistern. In diesem Jahr war die Band auf großer Tour in Großbritannien, den USA und auch bei uns in Europa und mehr als 350.000 Menschen haben sie dabei live gesehen.

Auch Megastar James Blunt ist ein Fan von Tors und zwar so ein großer, dass er die Band als Vorgruppe mit auf Tour genommen hat. Mit ihrem Song "Another Christmas Missing You" veröffentlichen Tors jetzt auch ihren ersten Weihnachtssong.

Tors - Another Christmas Missing You

Ava Max – "1 Wish"

Die Weihnachtsstimmung treibt auch Popstar Ava Max um. Sie lässt ganz klassisch zu Weihnachten die Glöckchen läuten. Und erklärt in ihrem Song "1 Wish", dass für sie gerne jeden Tag Weihnachten sein könnte. Dafür bräuchte sie eigentlich gar nicht so viel: "Ein paar Glöckchen, Rentiere und einen Mistelzweig" reichen dem Popstar schon aus, damit sich das tolle Weihnachtsgefühl einstellt.

Ava Max – 1 Wish

Mary J. Blige – "Christmas Without You"

Während wir bei Ava Max noch einen sehr beschwingten Pop-Weihnachtssong hören, wird's bei R&B-Star Mary J. Blige deutlich besinnlicher, langsamer und etwas klassischer. Statt Popmelodien aus dem Computer gibt's hier sanfte Streicherklänge und eine ruhige Klavierballade. Gesanglich gibt es die typische R&B-Mehrstimmigkeit, die sich ein bisschen anfühlt wie ein kleiner Weihnachtschor. Hier passt wirklich viel zusammen für die besinnliche Zeit.

Christmas Without You

Sängerin Mary J. Blige hat aber auch schon einige Erfahrungen im Weihnachtsmusikgeschäft gesammelt. Bereits 2013 brachte der R&B-Star ein ganzes Weihnachtsalbum raus. Natürlich mit dem passenden Wortspiel im Titel: "A Mary Christmas".