Sie können "Last Christmas" und "Oh Tannenbaum" nicht mehr hören? Zum Glück haben Musiker und Musikerinnen für Nachschub gesorgt: Mit diesen brandneuen Weihnachtsliedern kommen Sie garantiert in Weihnachtsstimmung.

Cher – "Christmas"

Die amerikanische Pop-Sängerin hat es getan: Sie hat ihr erstes Weihnachtsalbum veröffentlicht! Und so wie man Cher kennt, ist es kein klassisches Weihnachtsalbum, sondern zum Teil eine Dance-Party-Platte geworden. Außerdem gibt es einige Duette mit berühmten Kolleginnen und Kollegen: etwa mit Michael Bublé, Cyndi Lauper und Stevie Wonder.

Bon Jovi – "Christmas Isn't Christmas"

Dieses Weihnachtslied ist die erste Veröffentlichung von Bon Jovi seit drei Jahren. Jon Bon Jovi, Frontmann der amerikanischen Rockband, singt von "schickem Geschenkpapier, hübschen Bändern", "Schneefall" und der einen geliebten Person, die er an Weihnachten vermisst. Vertonte Emotion und festliche Stimmung in einem quasi. Der Song wurde Anfang des Jahres in einer Kirche in Nashville aufgenommen.

Alanis Morissette – "Happy Xmas (War Is Over)"

Alanis Morissette covert John Lennons und Yoko Onos Weihnachtsklassiker "Happy Xmas (War is Over)". Dazu gibt es ein süßes Video der kanadisch-amerikanischen Musikerin mit ihrer Familie auf der heimischen Couch. Warum sie ein bisschen Frieden mit diesem Lied in die Welt tragen will, erklärt sie so: "Der Text fühlt sich aktueller denn je an, und dieses Jahr war ein Jahr der großen Widerstandsfähigkeit, des Anpassens und des Durchlebens aller Gefühle. Möge dieser Song als eine große Umarmung für euch und eure lieben Familien und Freunde dienen. Am Ende wird alles gut werden, und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende."

OneRepublic – "Dear Santa"

Auch die Popband OneRepublic hat sich dieses Jahr einen Weihnachtssong ausgedacht: "Dear Santa". Klassisch dreht sich das Lied darum, nur einen Wunsch zu haben: dass der Mensch, den man liebt und vermisst, zum großen Fest der Liebe nach Hause kommt. Das klingt bei der Band aus Colorado, USA, dann so:

Pentatonix – "Pure Imagination / Christmas Time Is Here"

Auch die fünfköpfige A-cappella-Gruppe Pentatonix hat pünktlich zum ersten Advent ein neues Weihnachtslied herausgebracht: "Pure Imagination / Christmas Time Is Here". Ein Weihnachtslied, das originell und frisch daherkommt. Auch ein Video haben die vier Sänger mit ihrer Kollegin Kirstin Maldonado gedreht.

Sarah Connor – "I Wonder" (feat. Naturally 7)

Diese Künstler haben vor vielen Jahren schon mal zusammengearbeitet: Die deutsche Sängerin Sarah Connor und die New Yorker A-capella-Band Naturally 7 haben 2003 "Music is the Key" zusammen gesungen. Jetzt kehrt Sarah Connor auf ihrer Weihnachtsplatte "Not so silent Night - The Cozy Edition" zu den Wurzeln zurück. "I Wonder" ist ein sehr gefühlvolles Friedenslied geworden, das die Zuhörer zur Ruhe kommen lässt. Genau das richtige zum Jahresausklang also.

