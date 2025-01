"Lucy In The Sky With Diamonds" von den Beatles wurde nicht oft von der BBC im Radio gespielt. Man vermutete, dass es in dem Song um die Droge LSD gehen könnte. Worum geht es wirklich?

John Lennons Sohn Julien kommt irgendwann aus der Schule nach Hause und präsentiert seinem Vater stolz ein Bild. Er habe seine Schulkameradin Lucy gemalt. Das Bild heiße "Lucy – in the Sky with diamonds". Schön, oder?

So kam Lennon auf "Lucy In The Sky With Diamonds"

Lennon nimmt diese Vorlage und lässt sich zusätzlich von dem Buch "Alice im Wunderland" inspirieren. Heraus kommt eine Aneinanderreihung seltsamer Bilder vom Marmeladenhimmel oder auch von einem Mädchen mit Kaleidoskopaugen.

Ziemlich verrückt, finden die Fans und meinen zu wissen, woher das kommt. Der Titel handelt von einem LSD-Trip Lennons. Die einschlägige Szene feiert den Titel, der sich ja auch noch mit LSD abkürzen lässt.

The Beatles - Lucy In The Sky With Diamonds (Official Video)

Singen die Beatles über Drogen?

John Lennon sagte später, dass er bei Gott oder was auch immer schwöre, dass dieser Song nichts mit Drogen zu tun habe. Trotzdem: Die Gerüchte sind nicht totzukriegen.

Die sehr vorsichtige BBC spielt "Lucy In The Sky With Diamonds" 1967 ein einziges Mal, dann verschwindet das Lied, ohne dass es aber einen offiziellen Boykott gibt. Man wollte wohl keine zusätzliche PR für den Titel machen...