per Mail teilen

Bei Plattenaufnahmen wird immer mal gerne geschummelt. Bands holen sich großartige Musiker ins Studio, die die Lieder spielen, doch auf der Platte steht kein Wort davon. Milli Vanilli ist dafür ein Paradebeispiel.

Was in den späten 80er-Jahren passierte, erschütterte dann doch die Musikwelt. Zwei erfolgreiche Plattenstars hatten keinen einzigen Ton selbst gespielt oder gesungen.

Mit "Girl You Know It's True" an die Spitze der Charts

1988 war ich Musikredakteur beim Radio und bekam Besuch im Büro. Die Plattenfirma möchte zwei junge, unbekannte Musiker vorstellen. Die beiden waren originell angezogen, gutaussehend, wirkten exotisch und wurden mit "Milli Vanilli" vorgestellt. Ich habe die Single aufgelegt und war angetan. Ich habe gesagt: "Toll ist das, wo ist der Titel aufgenommen, was für Musiker spielen da? Wie habt ihr die Stimmen so gut hingekriegt?"

Milli Vanilli - Girl You Know It's True

Die Reaktion war völlig überraschend: Rob Pilatus senkte erst den Kopf, murmelte irgendetwas und drehte sich weg. Das hat mich irritiert. Da lobt man jemanden für gute Musik, und der will es gar nicht hören. "Merkwürdige Typen", habe ich gedacht.

Der Skandal um "Milli Vanilli"

Ein paar Wochen später waren Rob Pilatus und Fab Morvan, besser bekannt als Milli Vanilli, Superstars. Aber nicht eine Silbe ihrer Platten war von ihnen. Studiomusiker hatten die Songs gesungen und aufgenommen - und viel Geld dafür bekommen, dass sie den Mund halten.

Es kam, was kommen musste

Bei einem Konzert in Boston blieb die Playbackmaschine hängen und eine Zeile wiederholte sich in einer Endlosschleife. Die beiden bewegten tapfer die Lippen zur Musik, aber es hörte nicht auf. Irgendwann rannten sie davon und das Lied schallte über die leere Bühne.

Dann gab Produzent Frank Farian den Betrug öffentlich zu. Schande über Milli Vanilli, die Empörung war groß. Rob und Fab waren die Sündenböcke, aber der, der den Betrug angezettelt hatte, Frank Farian, ist davon unberührt geblieben. Es scheint gar nicht so schlimm zu sein, das Publikum zu betrügen. Die eigentlichen Sänger waren neben anderen Charles Shaw, Johnny Davis und Brad Howell gewesen.

Die Verfilmung des Skandals

2023 erschien "Girl You Know It’s True" als Verfilmung des Skandals um Milli Vanilli im Kino. Der Musikproduzent Frank Farian wird von Matthias Schweighöfer gespielt. Was der SWR1 Kinoexperte Peter Beddies vom Film hält, erfahrt ihr hier: