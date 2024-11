Bryan Adams gehört zu den bekanntesten Rockstars weltweit. Seine Eltern hatten aber ganz andere Pläne für ihn. So begann die Karriere des kanadischen Musikers.

Bryan Adams Kindheit

Adams Kindheit ist ziemlich bewegt. Sein Vater arbeitet für das Kanadische Militär und muss ständig umziehen. Von Kanada nach Österreich, nach Portugal und weiter nach Israel. Eigentlich sollte Bryan dann wie sein Vater und Großvater auf eine Militärakademie gehen. Doch er weigert sich. Nachdem die Eltern sich getrennt hatten lebt er mit seiner Mutter in Kanada.

Musik war immer Bryans Leidenschaft

Er lernt Schlagzeug, spielt Gitarre und schon als Kind schreibt er kleine Songs. Als Teenager fängt er in Vancouver an in Bands zu spielen. Zum Leidwesen seiner Mutter schmeißt er die Schule, will Rockstar werden und steigt bei der Band "Sweeney Todd" ein. Mit dieser Band veröffentlicht er seine ersten Aufnahmen als Lead Sänger und hat zahlreiche Auftritte.

Mit Jim Valance entsteht ein erfolgreiches Autorendou

Doch der Wendepunkt in seinem Leben ist die Begegnung mit Jim Valance. Valance ist ein Musiker und Komponist aus Vancouver. Mit ihm tut er sich zusammen und sie schreiben erste Songs für andere. Dann auch für Bryan Adams selbst, der nun solo auftritt und seinen Rocksound findet.

Erfolg mit "Cuts Like A Knife"

Bryan Adams - Cuts Like A Knife

Adams und Valance sind bis heute eins der erfolgreichsten Autorenduos. Die ersten beiden Platten sind aber nur in Kanada wirklich erfolgreich. Doch mit dem dritten Album "Cuts Like A Knife" schafft er den Sprung zu uns.