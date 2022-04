“Summer of 69” thematisiert eine Sexstellung!

Hatte Bryan Adams 1969 den schönsten Sommer seines Lebens? Wohl kaum, damals war er gerade erst neun Jahre alt. In seinem Hit "Summer of '69" geht es um was anderes...

Großer Songschreiber mit jeder Menge Hits

Mit "Summer of '69" hatte Bryan Adams eine raffinierte Idee für einen Song. Das ist ihm aber keinesfalls "zugeflogen". Im SWR1 Interview erzählt er, dass Songschreiben in erster Linie Arbeit ist. Ein Handwerk, ähnlich wie Töpfern, für das man Ruhe braucht.

»Songs zu schreiben ist einfach - gute Songs zu schreiben schwer.«

Kreativ auch für andere Sängerinnen und Sänger

Bryan Adams hat nicht nur selbst jede Menge Hits, er hat auch für andere namenhafte Künstler Songs geschrieben, zum Beispiel "When the Night Comes" von Joe Cocker. Auf der Aufnahme spielt Bryan Adams auch die Rhythmusgitarre.

Für Tina Turner hat er das Lied "Back Where You Started" geschrieben, für das sie mit einem Grammy ausgezeichnet wurde. Auch für Neil Diamond, Bonnie Tyler oder Bonnie Raitt hat er Songs geliefert. Das Duett "Rock Steady" für Bonnie Raitt hat er auch gleich selbst mit ihr gesungen.

Bryan Adams bei einem Konzert 2017. picture-alliance / Reportdienste AP Photo | Sean Kilpatrick

Neues Album und Konzert im März

Am 11. März 2022 erscheint das neue Studioalbum von Bryan Adams "So happy it hurts". Darauf präsentiert er sich gewohnt rockig und hat zum Beispiel auch einen Rockabilly-Song ("I've Been Looking For You") mit dabei. Die Vorab-Single "Never gonna rain" gibt es schon jetzt in SWR1 Baden-Württemberg zu hören.

Und wer den Song auch live hören möchte: am 17. März 2022 kommt Bryan Adams zum Konzert nach Mannheim.

SWR1 präsentiert Bryan Adams in Mannheim