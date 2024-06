Liebe Festivalbesucherinnen und -besucher,

willkommen zum SWR Dokufestival 2024! Auch in diesem Jahr begeben wir uns gemeinsam auf eine Reise durch die begeisternde Welt der Dokumentarfilme.

Dokumentarfilme sind Fenster zur Welt, Quellen der Inspiration und Zeugen des Wandels. Sie erzählen die Geschichten von Menschen, Orten und Ereignissen, die unsere Welt formen und prägen. Sie ermöglichen uns, in die Tiefen der menschlichen Erfahrung einzutauchen, uns mit wichtigen sozialen und ökologischen Themen auseinanderzusetzen und uns mit den vielfältigen Facetten unserer Welt auseinanderzusetzen. Wir erhalten Einblicke in das Leben anderer, entdecken fremde Kulturen, hinterfragen etablierte Normen und werden für drängende gesellschaftliche Themen sensibilisiert. Dokumentarfilme sind damit Zeugnisse von Leidenschaft, Engagement und dem unermüdlichen Streben nach Wahrheit. Und genau das macht sie so wertvoll.

Die Festivalfilme - sowohl die für den Deutschen Dokumentarfilmpreis nominierten Werke wie auch die kuratierten Filme - sind eine Ode an die Vielfalt des menschlichen Lebens und der kreativen Ausdrucksformen. Von intimen Porträts bis hin zu epischen Erzählungen, von provokanten Analysen bis hin zu stillen Beobachtungen - jedes Werk bietet eine einzigartige Perspektive und die Möglichkeit, uns zu berühren, zu ermutigen und zu inspirieren. Es sind Geschichten des Widerstands, der Hoffnung, der Veränderung und des Wandels, die uns hier präsentiert werden. Erkunden Sie mit uns gemeinsam die Vielfalt des Dokumentarfilms.

Dieses Festival ist auch eine wichtige Plattform für die engagierten Filmeschaffenden, die mit ihren Werken unsere Augen öffnen, unsere Herzen berühren und uns zum Nachdenken anregen. Durch ihre künstlerische Vision und ihr Engagement ermöglichen sie uns, über den Tellerrand zu schauen und neue Perspektiven einzunehmen.

Ich möchte allen Regisseurinnen und Regisseuren, die ihre Werke hier zeigen, meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Sie haben unermüdlich daran gearbeitet, Geschichten zu erzählen, die erfahren werden müssen. Ihre Leidenschaft und Hingabe sind spürbar in jedem Frame, in jeder Szene und in jeder Einstellung. Ihr unermüdlicher Einsatz für die Wahrheit und die Schönheit der menschlichen Erfahrung verdient unsere Bewunderung und Anerkennung.

Ein besonderer Dank gebührt auch unseren großzügigen Partnern und Unterstützern, die es ermöglicht haben, dieses Festival zu realisieren. Ihr Engagement für die Förderung der Kunst und des kulturellen Austauschs ist unermesslich wertvoll und verdient unsere tiefe Dankbarkeit.

Großer Dank ebenso an die Mitglieder der Jury und an all diejenigen, die im Hintergrund dieses Festival zu dem machen, was es ist. Ohne Ihr Engagement und Ihre Unterstützung wäre diese einzigartige Zusammenkunft der Filmkunst nicht möglich.

Während wir uns auf die kommenden Tage voller Filmvorführungen, Diskussionen und Begegnungen freuen, möchte ich Sie alle dazu ermutigen, gemeinsam die Magie des Dokumentarfilms zu feiern und uns von den Geschichten, die uns erzählt werden, inspirieren lassen.

Ich wünsche Ihnen allen eine unvergeßliche Zeit voller Entdeckungen und bereichernder Erfahrungen wie auch Inspiration.

Herzlichst Ihre

Irene Klünder

(Festivalleiterin)