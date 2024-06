Die Welt auf den Musik-Bühnen ist eine Männerwelt. Oder ist das nur das, was wir glauben sollen? Ein Film über Pionierinnen, die den Rock'n'Roll erfunden und geprägt haben.

20.06.2024, 20:00 Uhr, 79 Minuten + Filmgespräch, Cinema.

Was, wenn die wahren Pioniere des Rock & Roll Frauen waren? Frauen rockten bereits in den 1950er Jahren die Bühnen, doch ihre Rolle wurde meist ignoriert. Memphis Minnies Einfluss hallt in der Musik von Chuck Berry und Eric Clapton wider, Sister Rosettas Energie findet sich bei Jerry Lee Lewis wieder, und Big Mama Thorntons Kraft lebt in Elvis’ Auftritten fort.

Die Protagonistinnen dieses Films verkörpern die Leidenschaft für Rockmusik. Linda Gail Lewis sagt: "Ich bin eine Frau mit Eiern", Kathy Valentine von den Go-Go's bezeichnet sich als "seltenen Vogel", und Suzi Quatro betont, dass das Geschlecht keine Rolle spielt. Rosie Flores hebt ihre weiblichen Qualitäten beim Gitarrespiel hervor, während Honeychild Coleman als afroamerikanische Punkrockerin gegen Vorurteile ankämpft. Alternative-Rock-Legende Kristin Hersh kehrte den großen Plattenlabels den Rücken, da sie den Sexismus in der Industrie nicht mehr ertragen konnte.

Rock Chicks - I am not female to you handelt von Musik als innerem Bedürfnis, von der Kraft der Träume und von großem Mut, authentisch zu sein.

Marita Stocker ist eine deutsche Filmemacherin. Sie studierte Germanistik, Journalismus und Technik der elektronischen Medien an der Universität Karlsruhe und der Università Degli Studi di Bergamo. Als freie Autorin und Regisseurin realisiert sie Kinodokumentarfilme, außerdem TV-Dokumentationen, serielle Formate und Radiofeatures. Ihre Arbeiten wurden mehrfach preisgekrönt. Kern ihres Schaffens sind sorgfältig beobachtete Geschichten aus Mikrokosmen, die den Blick auf das große Ganze weiten. Rezensent:innen haben wiederholt neben der filmischen Qualität, die Menschlichkeit und Wärme ihrer Filme sowie deren poetische und berührende Wirkung hervorgehoben.