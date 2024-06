27 Stockwerke, 10.000 Menschen - „Wohnen wie die Reichen für alle“ versprach in den 70er Jahren der Architekt Harry Glück. Vom Freddy-Quinn-Museum bis zum Pool auf dem Dach – ist das Wohnprojekt bei Wien wirklich eine gelebte Utopie?

19.06.2024, 15:45 Uhr, 82 min, Gloria 1.

27 STOREYS von Bianca Gleissinger erkundet den größten sozialen Wohnpark Österreichs Alterlaa in Wien: 27 Stockwerke, 10.000 Menschen - planerisch ein Kind der späten 1960er-Jahre, gebaut wurde er 1973 bis 1985. „Wohnen wie die Reichen für alle“, versprach damals der Architekt Harry Glück. Die Regisseurin kehrt nun an den Ort ihrer Kindheit zurück und sucht, was von diesem Geist noch immer existiert. Sie trifft auf verschrobene wie liebenswürdige Menschen von Alterlaa - von Begegnungen im Schießverein, dem Pool auf dem Dach bis hin zum Freddy-Quinn-Museum gewährt der Film einen tiefen Einblick in das soziale Biotop dieses Wohnparks. 27 STOREYS ist eine humorvolle und sehr persönliche Annäherung an einen besonderen Ort sowie eine Auseinandersetzung mit den eigenen Wurzeln.

Bianca Gleissinger ist in Wien geboren und wuchs im berühmten sozialen Wohnbau „Wohnpark Alterlaa“ auf. Sie studierte Theater- Film- und Medienwissenschaften an der Universität Wien und der Freien Universität Berlin und begann im Anschluss ihre Ausbildung an der Berliner Filmhochschule DFFB im Fach Produktion. 27 STOREYS markiert ihren Abschluss an der DFFB und ist Gleissingers Debüt als Regisseurin und Autorin.