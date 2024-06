Ein Wort ist mir in den vergangenen Monaten besonders häufig begegnet und dabei zugleich im Kopf hängen geblieben: Polykrise. Krisen geben sich nicht mehr nur den Staffelstab in die Hand, sondern haben in den letzten Jahren geradezu begonnen, um die Wette zu rennen, sich zu überlagern und gemeinsam voranzustürmen. Gerade in dieser Zeit der Polykrisen kommt dem Dokumentarischen eine ganz besondere Bedeutung zu. Dokumentationen können die Zusammenhänge, das große Bild und die Komplexität in unserer Welt und Gesellschaft erklärbar machen. Sie können sich aber auch fernab des großen Ganzen auf etwas ganz Spezielles, vielleicht auf den ersten Blick ganz Unscheinbares konzentrieren und uns einen wundersamen Einblick in einen Mikrokosmos geben, der vor lauter Krisen in den Hintergrund tritt. Und egal ob es um existenzielle Fragen oder das scheinbar Unwichtige und Kleine geht: Herausragende Dokumentationen öffnen Auge und Herz, liefern Hintergründe, ordnen ein, sind trotzdem spannend und auf ganz unterschiedliche Art berührend.

Das SWR Doku Festival präsentiert 2024 wieder zahlreiche Filme und Dokumentationen, die genau das beweisen. Es gibt dem Dokumentarischen und den Filmschaffenden die große Bühne, die diesem wichtigen Genre und den Menschen dahinter gebührt. Das Festival zeigt die für den Deutschen Dokumentarfilmpreis nominierten Filme sowie weitere nationale und internationale Kino- und Fernsehproduktionen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit zum persönlichen Austausch mit den Filmschaffenden. Partner und Förderer des Festivals sind die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg und das Haus des Dokumentarfilms – Europäisches Medienforum Stuttgart e.V. als Preisstifter

Auch in diesem Jahr richtet sich das SWR Doku Festival ganz speziell wieder an Kinder und Jugendliche und macht sich für Medienkompetenz stark. Die SWR Doku Klasse bietet Lehrkräften und ihren Klassen die Möglichkeit, die Faszination des filmischen Erzählens zu entdecken, das Spannungsfeld von Realität und Fiktion zu diskutieren und sich den damit verbundenen Fragen anzunähern. Sie findet diesmal vor Ort in Stuttgart und im Netz statt – mit Doku-Filmen im Kino und in Workshops.

Seien auch Sie unbedingt beim SWR Doku Festival 2024 dabei – ich möchte Sie ganz herzlich einladen, dieses besondere Event zu begleiten und Ihren Horizont mit großartigen dokumentarischen Filmen und Eindrücken zu erweitern.

Prof. Dr. Kai Gniffke

SWR Intendant