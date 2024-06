per Mail teilen

Liebe Festival-Besucherinnen und Festival-Besucher,

als Präsident der Medienanstalt für Baden-Württemberg heiße ich Sie herzlich zum SWR Dokufestival 2024 willkommen. Es freut mich sehr, dass es den Veranstalterinnen und Veranstaltern auch in diesem Jahr wieder gelungen ist, eine vielseitige und spannende Auswahl an Dokumentarfilmen im Rahmen des Festivals präsentieren zu können.

Im digitalen Zeitalter sind wir einer ununterbrochenen Flut an Nachrichten, Daten und Informationen ausgesetzt, die aus den verschiedensten Richtungen des Internets auf uns einprasseln. Obwohl dieser Überfluss an Informationen das Potenzial besitzt, uns aufzuklären, bringt er ebenso das Risiko der Desinformation mit sich, vor allem in Form von Fake News. Neue KI-Tools, die quasi auf Knopfdruck überzeugende Texte, Bilder, Stimmen und sogar Videos erzeugen können, haben diesen Trend nochmals verstärkt.

Vor diesem Hintergrund sind Dokumentarfilme ein wichtiges Puzzlestück unser schnelllebigen Medienwelt, denn sie erfordern ein kritisches und reflektiertes Hinterfragen des Gezeigten. Durch das Medium des Dokumentarfilms können wir uns mit verschiedenen Perspektiven und Meinungen auseinandersetzen, die uns dabei helfen, unsere eigenen Ansichten und Überzeugungen zu hinterfragen und zu erweitern. Dokumentarfilme können uns auch dabei unterstützen, die Glaubwürdigkeit von Quellen und Informationen zu prüfen und ein besseres Verständnis für den Einfluss der Medien auf unsere Wahrnehmung und Meinungsbildung zu entwickeln.

Die LFK unterstützt das SWR Dokufestival, weil sich gerade Dokumentarfilme besonders gut für den Erwerb von Medienkompetenz eignen. Denn Dokumentarfilme zeichnen sich durch ein hohes Maß an Vorbereitung und Recherche und damit verlässlicher Information aus.

Ganz besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen in diesem Jahr die „Doku Klasse“, die im Rahmen des SWR Dokufestivals ein spannendes Begleitprogramm für Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte bietet. Durch Angebote im Netz, spannende Dokumentarfilme im Kino und zahlreiche Workshops haben Schulklassen hierbei die Möglichkeit, die Faszination des filmischen Erzählens zu entdecken und sich bewegenden gesellschaftlichen Themen und Fragen anzunähern.

Ich freue mich auf die vielen verschiedenen Produktionen des SWR Dokufestivals 2024 und wünsche Ihnen gute Unterhaltung und einen spannenden Austausch.

Dr. Wolfgang Kreißig

Präsident der Landesanstalt für Kommunikation