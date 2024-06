Das „Trabanten.Kollektiv“ erhofft sich, durch ihre Leidenschaft für Kunst, Kultur und Musik Menschen zu vereinen und Gemeinschaft zu erschaffen.

20.06.2024, Im Rahmen der Filmschauen von 14:30-15:30 Uhr, Cinema.

Infos zur Barrierefreiheit hier.

Trabanten porträtiert die kreativen und die künstlerischen Bestrebungen des “Trabanten.Kollektivs”. Die Kollektivmitglieder, eine Gruppe von Freunden, verbindet ihre gemeinsame Leidenschaft für Kunst, Musik und Kultur. Sie haben es sich zum Ziel gemacht, Menschen durch Tanz, Kultur, Kunst und Musik zu verbinden. Mit einem Blick auf ihre Projekte zeigt der Film, wie diese Elemente im Mittelpunkt stehen, um eine Gemeinschaft zu schaffen und zu fördern.

Der deutsch-spanische Nachwuchsregisseur Felix Malz verbringt seine frühe Kindheit zwischen Frankfurt, Madrid und Senegal. Vor seinem Abitur in Baden-Württemberg verbringt er ein Schuljahr in Hongkong. Anschließend studiert er audiovisuelle Medien an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Mit Fokus auf Regie und Drehbuch realisiert er seine ersten Kurzdokumentarfilme, bei denen er menschlich an seine Protagonisten und Themen herantritt. Während seines ERASMUS-Semesters in Barcelona dreht er mit 21 Jahren seinen ersten szenischen Kurzfilm, der 2024 auf dem Barcelona International Film Festival als Teil der Sektion „Neue Talente“ in den Wettbewerb einzieht. Felix Malz interessiert sich für das internationale Kino und möchte mit seinen Filmen introspektive Geschichten, dokumentarisch als auch fiktiv, erforschen und erzählen.