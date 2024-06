Tabus brechen und Verständnis schaffen – Eine anonyme Frau teilt ihre persönlichen Erfahrungen über den Umgang mit Selbstverletzung und dem Unverständnis vieler Menschen.

20.06.2024, Im Rahmen der Filmschauen von 17:30-18:00 Uhr, Cinema.

Eine anonyme Betroffene teilt ihre persönlichen Erfahrungen und Gedanken über den Umgang mit Selbstverletzung und den damit verbundenen Narben. Viele Menschen reagieren mit Unverständnis, was zu Scham und Verstecken der Narben führt. Doch durch die Offenheit der Hauptfigur und ihre Sichtweise schafft es der Film, mehr Verständnis für Betroffene zu erzeugen. Selbstverletzung ist so kein Tabu-Thema mehr.

Iris Maier, geboren am 04.02.1999 in Backnang absolvierte 2017 das Abitur. Anschließend studierte sie Visuelle Kommunikation an der Merz Akademie Stuttgart. Während ihres Praxissemesters bei Irina Rubina entdeckte sie ihre Leidenschaft für analoge Animation und wandte diese Technik auch bei ihrem Bachelorfilm „so ganz normal ist das ja nicht“ an. Der Kurzfilm gewann den Professional Award bei dem GirlsGoMovie Festival, und wurde bei diversen anderen Festivals, unter anderem der Filmschau Baden-Württemberg und dem Monstra Festival, gezeigt. Ab September 2024 wird sie Studentin der Filmakademie Ludwigsburg.