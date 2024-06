Ein steriler Untersuchungsraum, ein winziges Muttermal und eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und der Kontrolle, die andere darüber haben dürfen.

20.06.2024, Im Rahmen der Filmschauen von 17:30-18:00 Uhr, Cinema.

Infos zur Barrierefreiheit hier.

In einem sterilen, weißen Untersuchungsraum wird eine junge Frau von einer Ärztin aufgefordert, sich vollständig zu entkleiden. Die Ärztin beginnt eine gründliche Untersuchung der Haut, bei der jeder Zentimeter genau unter die Lupe genommen wird. Mit Genauigkeit dringt die Ärztin in jeden Winkel der äußeren Hülle der jungen Frau vor, bis sie ein verdächtiges Muttermal identifiziert. Ein zeitnaher Termin für die Entfernung des Leberflecks wird festgelegt. Entblößt und irritiert sieht sich die Protagonistin mit ihren Ängsten bezüglich des Eingriffs und den Nachwirkungen der Untersuchung konfrontiert. Ein winziges Muttermal setzt einen inneren Prozess in Gang: eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und der Kontrolle, die andere darüber haben dürfen.

Bianca Scali, 1998 in Paris geboren, ist eine Animationsfilmregisseurin, die ihr Studium an der Filmakademie Baden Württemberg 2023 mit ihrem Diplomfilm "It's just a whole" abschließt. Fotografie, digitale und traditionelle Animation, Papier, Texturen oder analoge Verfahren sind einige der vielen Medien, die Bianca Scali in ihren Filmen gerne kombiniert.