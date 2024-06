Der Centro Storico Lebowski ist zwar ein Fußballverein, doch vor allem eine Gemeinschaft. Ein Film der die Höhen und Tiefen eines unkonventionellen Fußballvereins aus Florenz verfolgt, der sich dem Kommerz verweigern will.

20.06.2024, Im Rahmen der Filmschauen von 14:30-15:30 Uhr, Cinema.

Infos zur Barrierefreiheit hier.

Die wunderbare Geschichte des Centro Storico Lebowski nimmt uns mit nach Italien, wo eine Bewegung namens “Calcio Popolare” entstanden ist, um den Fußball und seine ursprünglichen Werte vor der Überkommerzialisierung zu bewahren. Im Herzen dieser Bewegung steht der Centro Storico Lebowski, ein Verein aus Florenz, der eine alternative Vision des Fußballs lebt und benannt wurde nach dem berühmten Film der Coen-Brüder - The Big Lebowski. Hier sind Fans, Spieler und Verantwortliche nicht nur Teil eines Clubs, sondern einer Gemeinschaft. Der Film folgt dem Alltag des Clubs, zeigt die Leidenschaft und das Engagement der Beteiligten und wie sie gemeinsam die Herausforderungen meistern.

Geboren am 7.2.1999 wuchs Danilo Quarta in einer italienischen Gastarbeiterfamilie in Reutlingen auf. Sowohl von der schwäbischen als auch von der italienischen Kultur wurde er sein ganzes Leben lang stark geprägt. Schon früh wusste er, dass er Filmemacher werden wollte und studierte deswegen an der Merz Akademie in Stuttgart Film. Am Rande seines Praxissemesters, hat er zu seinem aktuellen Arbeitgeber gefunden, dem SWR. Er produzierte Videos für Online-Formate, erst als Praktikant, dann als Werkstudent und anschließend als Redakteur. Aktuell absolviert er dort sein Volontariat und arbeitet als Journalist und Regisseur.