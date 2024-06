per Mail teilen

Michael Ruetz hat Momente für die Ewigkeit festgehalten. Der Meister des Augenblicks war mit seiner Kamera Zeuge der Geburt zweier Nationen, der BRD und DDR, hat die Stille über Auschwitz in Bildern eingefangen und den Mut von Beate Klarsfeld verewigt.

21.06.2024, 17:00 Uhr, 111 Minuten + Filmgespräch, Cinema.

Facing Time ist ein Dokumentarfilm über den vielfach preisausgezeichneten Fotografen Michael Ruetz, der als Meister des Augenblicks gilt. Seine ikonischen Fotografien prägen das Bild, das wir von der jungen BRD und DDR haben. Der Film taucht tief in Ruetz' einzigartige Perspektive auf die Welt der Fotografie ein und zeigt, wie er mit seinen Bildern nicht nur Momente festhält, sondern auch Geschichten erzählt. Er fängt die Krähen über Auschwitz ein und drückt als Einziger auf den Auslöser, als Beate Klarsfeld 1968 den Bundeskanzler Kiesinger auf dem CDU-Parteitag ohrfeigt. Dabei erkennt er, dass „der Moment ganz kurz ist. Aber nachher verbergen sich Jahre des Geschehens dahinter". Der Film zeigt, wie Ruetz‘ die Zeit in seinen Fotografien einfängt und wie er als Chronist und Meister der deutschen Fotografie weiterarbeitet. Facing Time ist eine Hommage an seine Kunst und eine Reflexion über die Kraft der Bilder, Geschichten zu erzählen und Erinnerungen zu bewahren. Und Michael Ruetz hat noch lange nicht vor, aufzuhören.

Annett Ilijew und Schnittmeisterin wuchs in Ost-Berlin auf. Sie unterrichtet Filmmontage in Leipzig und Berlin.