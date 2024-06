Call me Dancer

Von den Slums Mumbais auf die Ballettbühne New Yorks. Die bewegende Geschichte von Manish Chauhan, der seinen Traum vom Balletttänzer gegen alle Widerstände verwirklicht. Ein Film über Träume, die Kraft der Kunst und die Suche nach dem eigenen Platz in der Welt.

19.06.2024, 19:30 Uhr, 86 Minuten, Gloria 2.

Infos zur Barrierefreiheit hier.

Inhaltsverzeichnis

Manish Chauhans Geschichte ist wie ein Märchen. "Tanzen ist ein Hobby für Kinder reicher Eltern", sagt ihm sein Vater, ein Rikscha-Fahrer. Doch Manishs Leidenschaft lässt sich nicht unterdrücken. Heimlich investiert er sein Schulgeld in Ballettunterricht und trainiert unermüdlich. Doch der Weg zum Erfolg ist steinig. Doch Manish gibt nicht auf. In Yehuda Ma'or, einem 70-jährigen Ballettlehrer mit eigener Vergangenheit als Star-Tänzer, findet Manish einen Mentor und Verbündeten. Getrieben von seiner Leidenschaft kämpft er weiter. Von den staubigen Straßen Mumbais führt Manishs Reise über Israel bis nach New York. Er überschreitet die Grenzen des Unmöglichen und erobert sich seinen Platz in der Welt des Tanzes. Ein Film, der uns zeigt, dass alles möglich ist, egal wo wir her kommen oder wie wir aussehen, wenn wir nur fest genug daran glauben.

Leslie Shampaine erzählt ihr gesamtes Berufsleben schon Geschichten. Von der Ballettbühne, wo sie während ihrer 13-jährigen Karriere in der ganzen Welt auftrat, bis hin zum Fernsehbildschirm, wo sie preisgekrönte Programme für PBS, Discovery Channel, A&E, CBS und Al Jazeera produziert hat. Ihre Arbeit reicht von Dokumentarfilmen bis zu Kultur- und Bildungsprogrammen und 8 Jahre lang gehörte sie zum Produktionsteam der mit dem Emmy ausgezeichneten Kennedy Center Honors wo sie an über 30 biografischen Filmen über die Preisträger arbeitete. Ausgewählte Beiträge umfassen die PBS-Programme One World: India, Avoiding Armageddon und Closer To Truth; Who Betrayed Anne Frank (Discovery Channel) - ausgezeichnet mit einem Telly, einem Cine Golden Eagle und einem Gold Remi beim Houston WorldFest; DC Cupcakes (TLC); die Smithsonian Networks Serie Seriously Amazing Objects; und Fireworks, mit George Plimpton (A&E), die für einen Emmy und einen ACE nominiert wurde.