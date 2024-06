Leonie Maderstein ist Redakteurin und Reporterin beim SWR. Aufgewachsen bei Esslingen am Neckar, verschlug es sie zum Theater- und Medienwissenschaften-Studium nach Erlangen und Madrid, bevor es für ein Volontariat wieder in die Heimat zum SWR ging.

Die letzten Jahre arbeitete sie unter anderem als Livereporterin für die Sendung ARD-Buffet. Seit 2024 ist sie Redakteurin für das SWR-YouTube Talkformat (Un)Ausgesprochen. Parallel moderiert sie vor der Kamera und auf diversen Veranstaltungen - seit 2023 auch für die SWR Doku Klasse. Ab liebsten schaut sie Langzeitdokus, die sie in ihr unbekannte Lebenswelten entführen – sei es ins Ausland, in die Tierwelt oder direkt vor die Haustüre.