Dörthe Eickelberg studierte Film in Ludwigsburg und spielte Improtheater in Kanada, bevor sie als Gesicht und Kopf ihrer Satire-Reihe von ARTE entdeckt wurde. Zwölf Jahre moderierte sie die tägliche Wissenssendung XENIUS. Auch ihre erste Welle nahm sie im Dienst der Wissenschaft. Ihre arte-Dokureihe CHICKS ON BOARDS gewann Preise u.a. bei Cinemare und mündete im Buch DIE NÄCHSTE WELLE IST FÜR DICH. Dörthe ist Mitbegründerin der Produktionsfirma LABO M, Filmhochschul-Dozentin und Ensemble-Mitglied am Ballhaus Naunynstrasse.