Aufatmen in Schonach: Schwarzwaldpokal kann stattfinden

Seit Wochen laufen trotz unsicherer Wetterverhältnisse die Vorbereitungen für den Weltcup der Nordischen Kombinierer in Schonach. Jetzt steht fest: Die Wettkämpfe finden statt.

Eigentlich hätte die Entscheidung über die Wettkämpfe im Schwarzwald vom 17. bis 19. Januar bereits am Donnerstag gefällt werden sollen, war aber noch einmal verschoben. Nun seien die Schneeverhältnisse gut, sodass der Weltcup in Schonach stattfinden kann.

"Aufgrund der herrschenden und auch weiterhin vorausgesagten winterlichen Temperaturen beschloss das Organisations-Komitee um Bürgermeister Jörg Frey und SC-Vorsitzendem Christian Herr, dass man die Weltelite in der Nordischen Kombination in Schonach willkommen heißen kann. Von FIS und DSV wurde die Freigabe erteilt", gaben die Organisatoren bekannt.

Loipen und Schanze sind fit für die Wettbewerbe

Die Loipen und die Langenwaldschanze präsentierten sich in einem guten Zustand, hieß es weiter. Am kommenden Freitag finden die Qualifikationsspringen statt. Am Samstag wird dann der Schwarzwaldpokal bei den Frauen und Männern vergeben. Den Abschluss bildet am Sonntag ein weiterer Weltcup-Wettbewerb. 103 Athleten und Athletinnen aus 15 Nationen sind für die Wettkämpfe gemeldet.