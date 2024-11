Traum vom Ally Pally erfüllt: Gotthardt als sechster Deutscher für Darts-WM qualifiziert

Mit seinem Sieg in der Europe Super League hat sich Kai Gotthardt für die WM-Endrunde in London qualifiziert und sich einen Traum erfüllt. Nerven zeigte er dabei nicht.

Als Kai Gotthardt das erste Mal an der Darts-Scheibe stand, hatte er ein Ziel: Die Darts-WM im Ally Pally. Jetzt hat der Esslinger sich für die Endrunde in London (15. Dezember bis 3. Januar) qualifiziert. "Mein größter Traum ist in Erfüllung gegangen", sagte der 29-Jährige. Gotthardt ist der sechste deutsche Darter, der in diesem Jahr im Londoner Tollhaus an den Start geht.

Kai Gotthardt gewann die Europe Super League in Hildesheim durch ein 8:7 im Finale gegen Paul Krohne und nimmt damit erstmals an der WM-Endrunde teil.

Gotthardt nervenstark

Auf dem Weg ins Endspiel hatte sich "The Tunnel" unter anderem gegen Max Hopp durchgesetzt und in engen Partien die Nerven behalten - wie auch im Decider gegen Krohne. Insgesamt 30 Spieler gingen in Hildesheim an den Start.

Sechs deutsche WM-Teilnehmer – das ist neuer Rekord: Im Vorjahr waren fünf Starter aus Deutschland ans Oche getreten. Bereits qualifiziert sind Florian Hempel, die deutsche Nummer eins Martin Schindler, der ehemalige WM-Halbfinalist Gabriel Clemens, Ricardo Pietreczko sowie die deutsche Nachwuchshoffnung Niko Springer.