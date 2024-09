Sissi und Pat haben dem urbanen Leben der Großstadt den Rücken gekehrt und sich für die malerische Ruhe Bayerns entschieden. Als Antiquitätenhändler und Set-Designer war Berlin zwar ein idealer Standort, aber es zog sie dann doch zurück in ihre alte Heimat Unterfranken.

Ein historisches Haus in der alten Heimat

Vor 3 Jahren erfuhren sie, dass ein Haus auf dem Gelände eines Schlosses in Unterfranken frei wurde – ein historisches Verwaltungsgebäude, erbaut im Stil des Schlosses nebenan, das 1543 auf den Ruinen eines noch älteren Adelssitzes errichtet wurde. Sie schauten es sich an, waren begeistert und beschlossen, dieses Haus zu mieten.

Alte Holzböden und Fenster

Die Vorgänger hatten die Räume in gutem Zustand hinterlassen, so dass die Renovierung nicht allzu aufwändig war. Besonders freute die beiden, dass die alten Holzböden und viele alte Fenster und Türen noch intakt vorhanden waren. So konnten sie die hellen und offenen Räume nach ihrem Geschmack mit ihren Vintage-Möbeln und Objekten gestalten.

Vorteile des Landlebens in Unterfranken: Ruhe und Familie

In ihrem „Cottage“, wie sie es nennen, genießen sie die lang ersehnte Ruhe und Gelassenheit, die sie im hektischen Berliner Alltag so oft vermisst haben – eine Ruhe, die sie auch ihrer geliebten Dackeldame Luise bieten möchten. Ein weiterer Vorteil ihres Umzugs ist die Nähe zur Familie, die oft einspringt, um auf Luise aufzupassen, wenn Sissi und Pat beruflich um die Welt reisen.

Aussicht aufs Schloss

Das benachbarte Schloss wird noch privat bewohnt und ist jetzt die wunderschöne Kulisse in Sissi und Pats Garten. Dieser reicht bis direkt an das Schloss heran, endet allerdings beim Gemüsegarten, in dem die beiden viele Lebensmittel des täglichen Bedarfs anbauen. Dafür haben sie unter anderen einen Sandkasten der Kinder der Vormieter zu einem Beet umgestaltet - die beiden haben ein Faible dafür, gebrauchte Dinge aufzuarbeiten und in einen neuen Kontext zu stellen.

Platz für Kuriositäten und Antiquitäten

Das ehemalige Verwaltungsgebäude bietet nicht nur ausreichend Platz zum Leben, sondern auch reichlich Stauraum für die vielen Kuriositäten und Antiquitäten, die Sissi und Pat auf ihren Reisen durch Italien und Frankreich auf Flohmärkten und in Vintage-Läden entdecken. Einige dieser Schätze behalten sie für sich privat und ihre Table-Settings für verschiedene Marken, während andere weiterverkauft werden.

Sissi und Pat teilen die Leidenschaft für Mode

Auch Mode spielt für die beiden eine wichtige Rolle. Eine große internationale Community verfolgt die Instagram-Accounts von Sissi und Pat, auf denen ihr Leben und ihre Modeleidenschaft im Mittelpunkt stehen. Pat spürt online immer wieder besondere Vintage-Designstücke auf. Obwohl die beiden auch als Markenbotschafter internationaler Modekonzerne auftreten, genießen sie in ihrem jetzigen Zuhause die Freiheit, im Alltag bequeme Arbeitskleidung zu tragen, ohne sich ständig Gedanken darüber machen zu müssen, was sie tragen, wie es in Berlin oft der Fall war.

Ein alter Safe dient heute als Stofflager

Ein besonderes Highlight im Erdgeschoss ihres neuen Zuhauses ist der alte Safe, in dem früher das Geld des gesamten umliegenden Dorfes aufbewahrt wurde. Er dient nun als Lager für die Stoffe, die Sissi und Pat auf ihren Reisen sammeln. Daraus fertigen sie selbst Duschvorhänge oder Tischdecken und - auch das kam schon vor - Raffrollos aus alten Mehlsäcken. Im gleichen Raum befindet sich auch das enorme Wandregal voll mit antiken Silberwaren. Ein Stockwerk darüber liegt ihre Wohnung, und im zweiten Obergeschoss haben sie ihre Lagerräume für ihren Antiquitätenhandel eingerichtet.

Abschied von Berlin

Das Leben in Berlin vermissen sie nicht. Die idyllische Ruhe Bayerns ermöglicht es Sissi und Pat, sich vollkommen auf ihre kreative Arbeit und ihre Leidenschaft für Vintage und Antiquitäten zu konzentrieren. Ihr neues Zuhause, eingebettet in die Geschichte und Schönheit Unterfrankens, bietet ihnen den perfekten Rückzugsort und gleichzeitig eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration.

Einblicke in ihre Welt voller Antiquitäten und Table Settings zeigen Sissi & Pat auch auf ihren Instagram Kanälen @tablesandfood, @sissi_pohle und @pat_scherzer