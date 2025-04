per Mail teilen

Das Haus von Marc und Lu ist ein riesiges Upcycling- und DIY-Projekt. Sie haben es mit vielen Ideen und nur wenig Geld eingerichtet. Ihre Ersteinrichtung hat nur 500 Euro gekostet.

Mit wenig Geld einrichten: möglich durch Upcycling von Second-Hand-Möbeln

Lu und Marc's Möbel sind Second-Hand, vom Sperrmüll oder von Kleinanzeigen: Vieles davon haben die beiden durch Upcycling aufgewertet. Vor allem Lu hat ein Händchen fürs Upcycling und dafür, Altes umzufunktionieren und neuen Glanz zu verleihen. Marc hat das nötige handwerkliche Geschick, um Lu's DIY-Ideen umzusetzen. Durch die Kombination haben sie ihr ganzes Haus mit wenig Geld und nachhaltig zu ihrem Traumhaus gestaltet.

DIY-Hack: einfach und kreativ Möbel im Haus zweckentfremden

Der alte Postschrank dient z. B. als Stauraum, eine alte Tür als Arbeitsplatte und das Waschbecken in der Küche lag als Futtertrog im Garten: Upcycling im großen Stil. Nicht mehr genutzte Dinge haben Lu und Marc aufbereitet und finden so wieder ihre Verwendung im Haus – all das hat nur wenig Geld gekostet und seinen ganz eigenen Charme. Das ist Lu wichtig, denn sie liebt diesen Upcycling-Look – nichts im Haus ist 0815.

Vom Spanien-Abenteuer zum DIY-Traumhaus mit wenig Geld

Bevor Lu und Marc mit ihren beiden Kindern nach Lensahn in Schleswig-Holstein gezogen sind, hat die Familie in Spanien gewohnt. Zurück nach Deutschland sind sie mit leichtem Gepäck gekommen. Ihre Möbel haben sie in Spanien verkauft. Seit 2022 leben sie hier zur Miete und seitdem ist einiges passiert.

Ursprünglich war das Haus in zwei Wohneinheiten unterteilt. Lu und Marc haben Wände entfernt, die alten Deckenbalken freigelegt und vieles saniert – das meiste ist DIY-mäßig und mit wenig Geld entstanden. Sie packen gerne an und haben ein Händchen für DIY und Upcycling. Dafür ist die Miete des Hauses mit einer Wohnfläche von 200 m² und dem 2.500 m² großem Grundstück vergleichsweise gering.

Trotz Mietverhältnis Haus à la DIY umgebaut

Alle ihre Ideen haben sie mit der Vermieterin des Hauses besprochen und sich das Go dafür eingeholt. Grundsätzlich kann ein Vermieter seine Zustimmung auch immer davon abhängig machen, dass sich die Mieter verpflichten, die Umbaumaßnahmen vor dem Auszug wieder rückgängig zu machen. Das war für Lu und Marc völlig okay.

Das Haus gehörte früher zum Gut Güldenstein. Aber nicht der Herzog des Hauses Oldenburg selbst lebte hier, sondern seine Knechte und Mägde – vor allem im Erdgeschoss. Das Obergeschoss diente als Lagerfläche – das ist auch heute noch gut an den Seilwinden an der Hauswand zu erkennen. Für Lu und Marc erzählen solche alten Gegenstände eine eigene Geschichte und machen das Haus lebendig.

Haus kreativ einrichten für Spiel und Sport

Heute befindet sich in der oberen Etage vom Haus ein großes Spiel- und Sportzimmer, in dem die Kinder turnen, schaukeln und spielen können. Hier oben ist auch das Bad der Familie mit blauen Wänden, einem weichen Kunstrasen und vielen Upcycling- und DIY-Produkten. Sich mit wenig Geld und trotzdem schön einrichten, das schließe sich überhaupt nicht aus, meint Lu.

Naturnaher Garten rund um's Haus für die ganze Familie

Der große, naturnahe Garten, der das Haus umschließt, ist ein reines Spieleparadies für Groß und Klein. Es gibt eine Matschanlage, einen Hasenstall mit zwei verliebten Hasen und zwei Schildkröten. Für die Großen gibt es eine „Chill-Lounge“ – natürlich auch ein Upcycling-Projekt – die auch bei Regen zum Verweilen einlädt. Hinter dem Haus liegen Felder und Wälder und nur zehn Minuten Autofahrt entfernt, befindet sich das Meer.

Für die Familie ist ihr Zuhause ein Wohlfühl-Zuhause. Alle ihre Upcycling- und DIY-Ideen können sie hier umsetzen. Davon hat Lu noch ein paar in petto und alle kosten nur wenig Geld.