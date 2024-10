Zu einem Schnäppchenpreis hat Micha 2011 in Chemnitz ein heruntergekommenes Mehrfamilienhaus gekauft. Eigenhändig hat er es saniert und daraus sein "buntes Haus" gemacht.

Mehrfamilienhaus in Chemnitz zu günstigem Preis gefunden

Als Micha das Haus für einen kleinen fünfstelligen Betrag kaufte, war es in einem schwierigen Zustand. Durch den langen Leerstand gab es Schäden durch Vandalismus und Witterung. Vor allem das Hinterhaus war heruntergekommen. Es war zum Zeitpunkt des Kaufs abrissreif.

Mietshaus in der Innenstadt mit langer Geschichte

Ursprünglich wurde das Mehrfamilienhaus 1892 errichtet. Zu dieser Zeit machte sich Chemnitz auf, eine der großen europäischen Industriemetropolen zu werden. Es war eines der typischen Mietshäuser des Stadtteils Schlosschemnitz. Noch heute künden Wandmalereien im Treppenhaus davon, wie prunkvoll selbst diese eher einfachen Häuser damals ausgestaltet waren.

Während das Vorderhaus von Anfang an als Wohnhaus genutzt wurde, war das Hinterhaus für eine Werkstatt gedacht. Zu DDR-Zeiten befand sich eine Polsterei darin. Als Micha das Haus zum ersten Mal betrat, fand er noch alte Nägel des ehemaligen Handwerksbetriebs darin.

Ohne viel Geld und Eigenkapital selbst sanieren

Micha verfügte damals über kein großes Eigenkapital, um umfangreiche und teure Sanierungsmaßnahmen zu beauftragen. Also legte er selbst los. Vor allem bunt sollte es werden und ungewöhnlich. So verwandelte er das Haus Stück für Stück in seinen individuellen Traum. Er wollte das Gebäude in der grauen Straße zu einer bunten Insel mache.

Eigentlich hatte er zu dieser Zeit einen Bürojob bei der Stadt. Die Handwerkskunst brachte er sich selbst bei. Mit zahlreichen Praktika, beispielsweise auf der Kulturinsel Einsiedel, die für ihre Baumhäuser berühmt ist. So kann Micha mittlerweile sogar schweißen – in seiner Werkstatt, die er im Hinterhaus eingerichtet hat.

Ein buntes Upcycling-Haus voller Fundstücke

Nachhaltigkeit lebt Micha auf eine umfassende Art und Weise: Das gesamte Gebäude ist quasi ein einziges Upcycling-Projekt. Fast alle Möbel in seiner Wohnung, aber auch viele andere Objekte im Haus sind Fundstücke: Vom Sperrmüll, vom Wertstoffhof oder von Freunden und Bekannten. So entstand und entsteht aus einem gewöhnlichen Mietshaus ein Gesamtkunstwerk.

Ferienwohnung im Hinterhaus eingerichtet

Ursprünglich wohnte Micha mit seiner Tochter im Hinterhaus. Mittlerweile ist er mit seiner jetzigen Frau, der Theaterregisseurin Silke Fischer, und deren Sohn ins Vorderhaus gezogen. Seine alte Wohnung hat er zur Ferienwohnung umgestaltet. Sie wartet nicht nur zum europäischen Kulturhauptstadtjahr 2025 auf Gäste.

Das "bunte Haus" in Chemnitz

Im Vorderhaus wohnen zurzeit insgesamt vier Mietparteien, die alles eines teilen: Die Freude am bunten Haus von Chemnitz.