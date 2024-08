per Mail teilen

Stephie und ihr Mann Christian haben vor neun Jahren ein Kaffeemühlenhaus von 1936 in Stockach am Bodensee gekauft. Innerhalb eines Jahres haben sie es unter ökologischen Gesichtspunkten renoviert und dabei viele historische Baustoffen verwendet. So bewahrt das Haus seinen ursprünglichen Charme. Die Fliesen im Eingangsbereich, die aussehen, als wären sie schon immer da gewesen, sind tatsächlich alte Fliesen aus einem ganz anderen Gebäude.

Interior Design & günstige DIY-Lösungen

Stephie legte sehr viel Wert darauf, bei der Raumaufteilung einige Wände stehen zu lassen, um Gemütlichkeit zu erhalten und genügend Stellfläche zu schaffen. Sie ist leidenschaftliche Instagram-Nutzerin und Kunstliebhaberin und hat viele Künstler kennengelernt, deren Werke nun ihr Zuhause schmücken.

Als studierte Designerin lässt Stephie ihrer Kreativität gerne freien Lauf und kreiert selbst wunderschöne Installationen, Designobjekte und Lampen. So ziert eine getrocknete alte Möhre im Ziegelstein das Lesezimmer, und eine Papierlampe erstrahlt als Designerstück dank der Falttechnik „Himmel und Erde“. Ein geschälter Ast dient als stylische Gardinenstange – und das nahezu kostenlos.

Mix aus Alt und Neu

Der auffällige Grundofen im Essbereich ist nicht nur optisch ein Highlight, sondern auch die Hauptwärmequelle im Haus. Stephies Einrichtung ist ein Mix aus Alt und Neu, mit Designklassikern und Fundstücken von Flohmärkten oder Sperrmüll, wie etwa einem Thonet-Stuhl. In Dänemark stöbert Stephie auf Hausflohmärkten und macht dort immer wieder Schnäppchen.

Altbausanierung mit nachhaltigen Materialien

Blumen sind für sie ein Muss und bringen Farbe und Leben in jeden Raum. Ob als Blumenstrauß, getrocknete Blumen oder Blumenmuster – alles schafft Behaglichkeit. Der Essbereich, einer von Stephies Lieblingsplätzen, beherbergt eine Schreinerküche, die perfekt in den Raum passt und jede Ecke des Anbaus ausnutzt.

Bei der Sanierung legte die Familie großen Wert auf ökologische Materialien. Die Wände sind mit Kalk verputzt und mit Lehmfarbe gestrichen, was sie atmungsaktiv hält. Im Badezimmer verzichtet sie auf Fliesen und verwendet Venezianischen Putz – „Stucco Veneziano“ oder „Marmorino“ – eine dekorative Putztechnik aus der italienischen Renaissance. Diese erzeugt eine glatte, glänzende Oberfläche, die poliertem Marmor ähnelt und wird mit Bienenwachs versiegelt.

Gemütlicher Scandi Style

Die Dielenböden im Wohnbereich wurden im skandinavischen Stil mit einer Seifentechnik behandelt, um sie hell und offenporig zu halten. Diese umweltfreundliche Technik basiert auf natürlichen Inhaltsstoffen und bildet eine schützende Barriere gegen Feuchtigkeit.

Mit viel Liebe und dem nötigen Knowhow hat Stephie für sich und ihre Familie ein charmantes Heim geschaffen.