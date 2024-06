Wer profitiert wirklich von der Fußball-EM?

Die Fußball-EM im eigenen Land. Ein neues Sommermärchen? Viele Fans kommen nach Deutschland und geben hier Geld aus. Wird das einen Schub für unsere Konjunktur geben?

Die aktuelle Folge des Podcasts "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" fragt: Wer verdient wirklich an der Fußball-EM 2024? Die Wirtschaft oder doch nur die UEFA?

Anna Planken und David Ahlf schauen auf die Zahlen: Sind die Millionen für Sportstätten, Fanmeilen und mehr wirklich gut anlegt? Was lässt sich aus Analysen von früheren Sportgroßereignissen lernen? Es zeigt sich: Events wie die Fußball-EM, Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele lösen selten einen Wirtschaftsboom aus.

Die Kosten für die Spielstätten laufen oft aus dem Ruder. Hotels und Gaststätten verzeichnen meistens keine großen Sprünge. Aber es gibt durchaus auch positive Erfahrungen. Das lässt sich auf bestimmte Voraussetzungen zurückführen. Auch darum geht es in dieser Podcastfolge. Ebenso wie um das Sponsoring. Und um die Frage, was von diesem Turnier 2024 wirtschaftlich zu erwarten ist.

Links und Quellen:

Hier eine aktuelle Zusammenfassung des IFO-Instituts zu wirtschaftlichen Folgen von Sportgroßereignissen.

Studie des DIW: "Zum volkswirtschaftlichen Wert der Fussball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland"

Eine Analyse des Statistisches Landesamts BW: "Kaum direkte Impulse für die Wirtschaft durch Fußball-WM 2006".

Eine Untersuchung des IW, das erwartet, dass die EM 2024 "kein konjunkturelles Sommermärchen" werden dürfte.

Hier gibt es ein Papier für den Bundestag: "Zur wirtschaftlichen Bedeutung der Olympischen Sommerspiele 2012".

Diese Bildergalerie der FAZ zeigt die Sportstätten nach den Olympischen Spielen 2004 in Athen.

Hier gibt es zum Beispiel eine Bildergalerie des Manager Magazins, die zeigt, wie Ex-WM-Stadien in Brasilien verfallen.

Und hier der Finanzbericht der UEFA 2022/2023.

