UPDATE Milliarden für Mikrochips: Intel-Werk in Deutschland auf Eis

Trotz 10 Milliarden vom Staat: Intel hat seine Chip-Fabrik in Magdeburg auf Eis gelegt. Hier unser Extra zu unserer Folge zum Chipmarkt.

Milliarden für Mikrochips. Dazu haben wir ein Update für euch. Denn: Intel hat das Fabrik-Projekt in Deutschland auf Eis gelegt – trotz fast 10 Milliarden Förderung vom Staat. Was heißt das für die Chip-Branche? Hat sich die Bundesregierung spektakulär verkalkuliert? Und: Wohin jetzt mit dem Geld? Diese Fragen klärt Plusminus-Host Anna Planken mit dem ARD-Wirtschaftsexperten Stephan Lina in dieser Extra-Ausgabe.

Hier findet ihr unsere Folge zum Chipmarkt: Milliarden für Mikrochips: Ist das wirklich klug?

